習對台倡政治協商 兩岸條例無法管

2019-01-13

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」，倡議與台灣各政黨、各界做政治協商。不過，學者提醒，「兩岸人民關係條例」只要求不能簽署協議，卻未規範政治對話，預料對岸在貫徹「習五條」下，「政治買辦」將絡繹不絕赴中附和習的倡議，政府應修法嚴管，防止中國統戰。

防中國統戰 學者籲修法嚴管

台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，「兩岸條例」第五條之一，「只管不能『簽』，沒管『談』的部分」；習已設定在「兩岸同屬一中，共謀國家統一的九二共識」基礎上做政治協商，目標已設定，與台灣方面要談的是達到目標的「過程」，「北京是倒過來做，大玩台灣的法律漏洞」。

林廷輝強調，中國為落實「習五條」，今年必定密集安排與台灣民眾討論「一國兩制台灣方案」，並以「行動綱領」或「行動計畫」等各種名義，規避簽署協議的法律責任，而政治買辦、統派團體也會藉參加論壇、研討會大賺人民幣。

知情人士解釋，二○○五年國民黨前主席連戰與時任中共領導人胡錦濤的「連胡會」，國民黨以「新聞公報」形式發表「兩岸和平發展共同願景」，雖未簽署協議，但已涉及政治議題，違反兩岸條例第五條之一的精神，扁政府卻因「朝小野大」，採取簽署協議才違法的嚴格界定，種下日後的禍因。

台大政治系副教授陳世民指出，「連胡會」後接下來的「國共論壇」，雖未簽協議，不過，馬政府很多「讓利」項目，是國共論壇先宣布，再由海陸兩會接手執行。國共論壇後雖改名為「兩岸經貿文化論壇」，政治意味仍十分濃厚。

知情人士提醒，今年五二○後，前總統馬英九與前副總統吳敦義將解除赴中管制，外界擔心他們被中國利用，配合和平統一協商。他強調，「簽署協議之前的醞釀、溝通，才是實質的過程，應納入規範。」

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