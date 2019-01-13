雲林必爭地！ 王前腳才走 吳後腳就來

2019-01-13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣由綠地變成藍天後，頓時成為藍營總統大位必爭之地；前立法院長王金平前天前腳剛走，國民黨主席吳敦義昨天後腳就到，凸顯藍營總統提名競逐日趨白熱化。不過，對於是否參選總統，吳敦義仍強調，尚未決定。

雲林縣長張麗善前天舉辦感恩餐會席開一一一桌，王金平到場祝賀，外界猜測王金平此舉是為參選總統暖身；無獨有偶，吳敦義昨天也到雲林參加國民黨縣黨部感恩茶會，兩大天王前後到雲林來，較勁意味濃厚。

吳敦義表示，來到雲林內心特別激動，因為這段期間黨的人力、物力缺乏，各種條件艱困的情況下大家仍對黨不離不棄，打贏一場艱困的選戰，不僅贏回濁水溪以南的執政權，雲林女婿韓國瑜更一舉贏得高雄市長選舉，完成一場不可能的選戰。

是否選總統 吳仍說尚未決定

吳敦義強調，身為國民黨黨主席，他會在適當時機公布立委、總統提名機制，國民黨的提名不會由外黨決定，但一定是公平、公開，且是大家比較能接受的方式。至於他個人到底選不選？他語帶玄機地說，他還沒有決定，也不會太早宣布。

對於內閣改組由蘇貞昌回任閣揆，吳敦義表示祝福，希望是兩黨相互「比好」，期待民進黨做得「不錯」，而國民黨則是以做得「更好」爭取民眾支持，而不是「比壞」，透過兩黨良性競爭，創造台灣幸福家庭。

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