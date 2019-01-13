失敗者聯盟？ 朱：每次失敗都要反省

2019-01-13

〔記者施曉光／台北報導〕參選新北市長失利的蘇貞昌被總統任命組閣，並延攬同樣敗選的陳其邁、林佳龍等入閣，國民黨譏稱是「失敗者聯盟」，但被綠營反批照此邏輯，甫卸任新北市長的朱立倫也不該出來選總統。對此，朱立倫表示，每次失敗都要反省，他自身三年多前的慘敗，對他來說是人生非常大的挫折，也是自我反省的最好機會，不管是酸他、罵他或鼓勵他都好，都要感謝大家給他反省的機會。

被問到民進黨在二○二○總統大選很可能推出蔡英文賴清德組合的「蔡賴配」，朱立倫昨出席「鉅盛國際物流公司尾牙」活動前受訪表示，民進黨派系複雜，沒有經過一番廝殺，不會知道最後結果，因此現在說什麼配還太早了一點，未來民進黨還會有一番派系競逐的過程。

朱立倫也說，即將組閣的蘇貞昌及接任行政院副院長、交通部長的陳其邁、林佳龍，都有長才與能力，今天這些人願意為國家服務是好事，他希望內閣能做好，因為做不好，倒楣的是全台灣人民。

盼內閣做好 不然是人民倒楣

朱立倫表示，蘇貞昌是「強力投手」，不管蘇用何種投法，都不要忘了今天要讓人民感覺是一個有執行力的內閣，而不是充滿殺氣的內閣，不是選舉的戰鬥內閣。

他強調，民眾需要的不是直球對決的內閣，不斷殺殺殺、衝衝衝的內閣，而是能夠團結全民、解決問題、改善台灣經濟困境的內閣。

對於國民黨內總統提名初選，有黨務人士認為，一般先進民主國家的政黨初選，都沒有採全民調，曾公開要求採全民調的朱立倫回應，過去這麼多年來，國民黨不斷改革，最希望的就是有一個公平、透明、公開，能讓大家接受的機制，爭取二○二○勝選，黨中央怎麼做他沒有意見，只希望大家能爭取更多民眾的支持，不要在過程中讓民眾失望。

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