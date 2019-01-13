問題高血壓藥連5起 爆換藥潮

2019-01-13

恐耗健保5到10億元

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年七月起，陸續爆發國內藥廠生產的高血壓藥使用到中國、印度製造的含致癌物原料藥，食藥署和醫師都呼籲病患在與醫師討論後換藥；醫界估計，全台約有兩百五十萬名高血壓病患，有一至兩成患者受影響，重新就診和換藥可能耗費健保五至十億元。

去年7月起 使用到中印製造的含致癌物原料藥

去年七月至今爆發五次問題高血壓藥事件，中國多個藥廠生產的原料藥含不純物如「N–亞硝基二甲胺」（NDMA）等，屬人類可能致癌物，被要求全面回收，藥品顆數從數百萬顆到上千萬顆。

全台250萬名高血壓病患中 約1至2成受影響

高血壓醫學會理事長王宗道評估，全台約兩百五十萬名高血壓病患中，約一至兩成病患受到問題藥品事件影響，病患會陸續回醫院重新掛號並換藥。通常高血壓病患三個月回診一次，由於高血壓藥是處方藥，須由醫師開立處方箋才能取得，病患須再掛號回診，請醫師換藥。

根據健保給付規定，檢查高血壓的慢性病相關門診，就診一次，健保會給付二四五二點健保點數，若受影響的廿五萬至五十萬名病患都重新就診換藥，健保大約得額外給付六億多點至十二億點、約五億元至十億元台幣。

但健保署副署長蔡淑鈴認為，有無換藥潮無法從健保申報紀錄上分辨，且依慢性病門診給付兩千多點來看，不會只有換藥，應還會做其他檢查，要說因換藥潮導致健保額外多負擔並不公平，且健保採總額制，更多的病患就診，只會稀釋健保點值。

藥師公會全聯會發言人沈采穎認為，食藥署不該坐等藥廠自行檢驗和下架，對於使用到相同問題原料藥的藥廠，應全面要求藥廠重新檢驗，且健保署應追蹤長年使用到這些問題藥品的病患，觀察有無其他併發症、甚至罹癌。

王宗道也提醒，若民眾發現自己正在服用的高血壓藥是被爆出的問題藥種類和批號，千萬別貿然停止服用，因馬上停藥恐導致血壓控制不好，對身體健康的危害更大，建議儘快回診並更換藥物。

問題高血壓藥事件

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