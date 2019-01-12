感性道別》賴：在壯大台灣的路上 會再度相逢

2019-01-12

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德昨召開臨時行政院院會，提出內閣總辭，賴揆感性致詞，他引用金庸小說神鵰俠侶楊過對張君寶的一段話與閣員道別：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過」。他還說：「我們在此相遇，也在此分手，有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢！」

為民進黨九合一選舉大敗請辭獲准的賴揆說，有機會能與大家共事，是他一生的榮耀，他率領內閣總辭，是希望後續政府能夠更加戰戰兢兢，更加回應人民的期待，得到人民更多支持，當然辭職也是讓總統能夠大破大立、開創新局。

賴揆昨晚並在圓山大飯店宴請所有部會首長，感謝他們的辛勞。多數閣員面對媒體詢問去留時都低調避談，或以尊重長官決定為由，不表示意見。

院會議程宣讀內閣總辭時，內閣成員依序在總辭公文上簽名或蓋章，賴揆隨後起身接受鼓掌，與行政院副院長施俊吉等閣員一一握手致意，隨後批示簽呈文稿。

賴清德致詞表示，接任閣揆以來，這五百多個日子，大家共同經歷磨難、辛苦，也一起分享歡樂及笑容，有失去、也有收穫，但是大家都無怨無悔，一起建設國家、發展經濟、造福人民、壯大台灣。

他說，共同播下的種子，也許無法在任內看到開花結果，但許多成果已在萌芽階段，也含苞待放，相信假以時日，人民會看到他們共同努力成果。

賴清德指出，去年九合一選舉，執政的民進黨遭逢大敗，他身為行政院長難辭其咎，為肩負起執政黨敗選責任，他必須要辭職以示負責。去年十一月廿四日晚上，他即向總統口頭請辭，但被總統慰留。幾經思考，他認為應該堅定留下，穩定政局。

賴清德表示，現在時間已到，也是他負起政治責任的時候，特別是去年十一月廿七日他到立法院接受質詢，回到服務過十二年的國會、全國最高民意機關，深刻體認到，民主政治就是責任政治，最高的價值就是負責任。

對於賴清德的下一步，民進黨主席卓榮泰說，就是休息，但依賴清德對國家與社會的使命，「不會離開整個執政團隊」。

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