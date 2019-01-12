從地方直升中央 李孟諺 認真打拚 賴神認證

2019-01-12

記者洪瑞琴／特稿

前台南市代理市長李孟諺獲延攬出任行政院秘書長，「從地方搭電梯直升中央」，如同一年多前，他從原南市秘書長「跳級」接代理市長，一直被長官賞識拔擢，除了沉穩圓融與嫻熟專業之外，更重要的是積極認真投入公務，外界形容可謂是「三分天注定、七分靠打拚」。

李孟諺三天前接獲蘇貞昌徵詢是否願意加入行政團隊一起努力，他形容當下心情誠惶誠恐。謹慎低調的他，昨被媒體揭露將接行政院秘書長時，第一時間有些嚇到「窘」，不知如何應對，樸實個性顯見一斑。

其實李孟諺在地方人緣佳，府會互動良好，憨厚卻幽默風趣，公開場合致詞經常意外地爆笑，驚人之舉就是曾模仿賴清德招牌動作撥弄前額髮梢，連賴也看得莞爾一笑。

去年總統蔡英文到天后宮上香發紅包時，陳抗團體早在現場聚集，李孟諺配合警方的沙盤推演，若無其事在指定位置等候迎接「演得很到位」，成功掩護蔡總統順利進場。

李孟諺有水利專業，對於每件事全力以赴，對台南治水工作付出很大心力，颱風來襲也不分晝夜出巡，甚至睡在車上不回家，以備隨時因應，認真程度獲得賴清德「認證」公開讚許。

李孟諺曾任台北縣政府水利局代理局長，在蘇貞昌縣長時代曾協助基隆河、員山子分洪道等重要水利工程，後來接南市水利局局長、南市府秘書長，前年九月賴清德出任行政院長後，就被指派代理市長職務。

曾任蘇、賴兩人部屬

蘇貞昌與賴清德兩人，施政交棒接續，李孟諺曾是他們的部屬，「知此人用此人」，成為最佳不二人選。

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