技轉王當教長 陳良基 要破魔咒 考驗不小

2019-01-12

記者簡惠茹／特稿

新任教長陳良基早在二○一六年就曾是教育部長熱門人選，但當年最後出線的是潘文忠，陳擔任教育部次長，再轉任科技部長；他在台大任教時經手上百件技術移轉，科技部長期間積極推動產學合作，外界常以「技轉王」稱呼他。

出身雲林農家子弟的陳良基，常稱自己是「田庄囝仔」，他是成功大學電機系出身的土博士，先後擔任國家實驗研究院院長、台大副校長，四度獲得台大教學優良獎，並獲頒教育部終身榮譽國家講座，研究、教學、產學合作表現都有亮點。

陳良基相當重視學研成果如何推動到產業界，因此積極推動科技基本法修正，他以「把阻礙科研成果推動路上的石頭搬開」形容這項工作，認為政府有責任營造一個安全環境，讓大家在上面發揮創意，科技基本法的精神就是透過法律明定科技不斷突破過程中，哪些可以做、哪些不能做，讓學界毫無後顧之憂地往前衝。

目前全球科技發展重點在於人工智慧ＡＩ，他全力成立台大、 交大、 清大及成大四個人工智慧創新研究中心，希望以「小國大戰略」思維，打造由人才、技術、場域以及產業構築而成的 ＡＩ創新生態圈。

一年多折損三任教長

過去一年多換了三任教育部長，教育部長一職成為短命政務官的代名詞，未來除了管案後續，還有少子化對高教的挑戰、十二年國教、技職教育、學界頻爆出論文造假等等，陳的考驗相當大。

繞了一圈終於擔任教長的陳良基，能否突破魔咒，當好當滿？未來將成為蘇內閣的話題。

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