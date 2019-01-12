國民黨譏敗選內閣三缺一 應找回姚文智

2019-01-12

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕行政院長賴清德昨天率內閣總辭，蔡英文總統也宣布新閣揆由蘇貞昌接任，國民黨文傳會代理主委唐德明諷說，去年九合一選舉民進黨四都「敗選人」的蘇貞昌、陳其邁、林佳龍分別接閣揆、副閣揆及交通部長，獨缺參選台北市長落選的姚文智，他建議蘇貞昌可以請姚文智回鍋擔任行政院發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

唐德明指出，民進黨號稱人才濟濟，但人事案卻被看破手腳，明明敗選後應該回應民意籌組力挽狂瀾的新內閣，竟然找了高齡七十歲的蘇貞昌回鍋，如此讓人目瞪口呆的人事任命，就是因為蔡英文總統已經啟動連任模式，一切都為拚選舉。

唐德明表示，國民黨對於蘇貞昌擔任閣揆最大的擔憂，就是「誠信」問題，蘇貞昌曾在保安宮神明面前說過絕對不選第三次，最後仍參選新北市長；選前接受網路電視專訪堅稱「不會再入閣」，結果現在歡欣鼓舞準備接閣揆。

國民黨立委賴士葆批評，這場閣揆大戲是蔡英文為了保衛自己連任而精心策劃，但人民想要拚經濟，蔡卻只想拚自己連任，讓台灣的民主之光丟臉丟到國際。

「票輸越多、官越大」

立院國民黨團書記長曾銘宗指出，一軍、二軍離開，現在換三軍上場，新組合就是敗選者聯盟、民進黨退輔會，也是民進黨的選舉派系分贓。國民黨立委費鴻泰則挖苦說，「票輸越多、官越大」他為林佳龍感到不平，明明蘇貞昌輸最慘，林卻只排到交通部長的缺。

前總統馬英九昨接受廣播節目專訪時，評論說，蔡總統沒有太多選擇，但這樣的安排也有「風險」，未來中央政府總預算是誰的，由誰負責，這個問題未來一定會被挑起。

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