《冷眼集》國民黨好開心

2019-01-12

記者鄒景雯／特稿

看到新閣幾個主要職務逐漸成形，國民黨昨天好開心，一說是「一、二軍走了，現在換三軍上場」；有的乾脆糗到底，稱這是「失敗者聯盟」，歡樂得不得了。其實，這樣「互相漏氣求進步」的氣氛，要比許多時候政壇上演的勢不兩立要柔和多了。

所謂敗軍之將，不可言勇，相信被這樣評價，蘇貞昌、陳其邁、林佳龍等人，也只能摸摸腦袋，臥薪嘗膽一番，實在不能多說嘴什麼。不過，失敗固然會變成孤兒，失敗也是成功之母，如果沒有失志，這個世界變化得愈來愈快，「囂擺」沒落魄久，勝敗真的是兵家常事，誰知道下一分鐘輪盤會轉到誰的面前。

何況，如果按照國民黨的邏輯，二○一六年總統大選的敗選者，二○二○還要捲土重來應是可恥的，則國民黨的提名機制是否要事先排除，否則最好燒香拜佛，不要一語成讖，最後害整個黨也加入失敗者聯盟，成為自己否定的對象。

玩笑歸玩笑，有一點要講正經的，對於剛歷經失敗的人，尤其是若干人群聚在一起，最忌把個人失敗的經驗，未經抽離檢視，就直接擴大為施政取捨的準繩，若此很容易出現討好選民的反射，不願意太冒帶領民意的風險。事實上，不要講歷史，即使是近代，有為的政治家一定能清楚判定什麼是基於國家利益的應所當為，即使初期的阻力不小，也勇於站上第一線說服，扭轉大家即使戒慎也願意給機會嘗試，絕不會為了一時的聲望或片面的和諧，選擇隨波逐流。

遠的不談，就拿鄰近的日本為例，二○一五年參議院通過為行使集體自衛權奠基的安保法，即使各大主流媒體紛紛祭出民調，一致顯示過半的日本民眾不贊成這項立法，安倍首相也不改變他的治國方向。即使他的個人支持度因此起伏，但是放長時間之後，至今他已經要成為二戰以來日本在位最久的首相。

過去兩年半，廣義的民進黨團隊，很喜歡看民調從政，或者聽聲音做事，結果「九合一」仍然超出他們預期的大敗，可見這個決策過程確實出了認知上的大問題，如果敗選的教訓能讓執政團隊更往深一層去找到了領導的關鍵性價值，而不是更加去追隨浮面的選民偏好，則這個「失敗者聯盟」，很快就會升級為「復仇者聯盟」，讓競爭對手無法再藉由民進黨的觸身球保送，則國民黨還能訕笑到何時！

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