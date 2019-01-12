蔡蘇如何互動 卓榮泰：都知道自己角色

2019-01-12

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統昨天宣布蘇貞昌接任閣揆，而蔡、蘇兩人過去常被做文章是民進黨的「兩個太陽」，外界關注蔡、蘇兩人未來互動。民進黨主席卓榮泰昨與媒體茶敘時表示，總統與院長的互動都規範在憲法，運作很多年了，大家都知道雙首長制怎麼運作。「他們都知道自己該扮演什麼角色」。

卓榮泰上任後首度與媒體茶敘，對於準閣揆蘇貞昌，卓榮泰說，蘇院長一向都給人效率很高、治軍嚴謹的印象，希望看到更有效率、會做事的內閣團隊。

媒體提問，蘇貞昌過去作風強勢，與蔡英文個性有落差，黨如何做為整合平台？卓榮泰則說，總統與院長的互動都規範在憲法，運作很多年了，大家都知道雙首長制怎麼運作，他們都知道自己該扮演什麼樣的角色。黨會全力協助新內閣快點就緒，讓很多重大法案可以依序展開。

多位民進黨立委則提到，新內閣必須強化行政、立法間的溝通，人事任命不能只看政策能力。立委吳思瑤就說，閣員組成須強化政治能力與社會溝通的能力，以及折衝各方不同意見的能力；立委賴瑞隆說，盼新內閣能多與立委、地方溝通，讓政策推出減少民怨，部會首長則應有更高的政治敏感度。

立委劉世芳指出，新內閣「沒有蜜月期」，未來在人事安排、政策推出上，都必須能快速回應民意、與廣大民眾溝通，「不要躲在辦公室自己嗨，這樣不好」。

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