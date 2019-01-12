蘇組閣︰捲起袖子 接上地氣

2019-01-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨宣布蘇貞昌接任行政院長，蘇貞昌在總統府記者會致詞時以英國前首相邱吉爾自勉，希望能在內外都有強敵的情況下得到勝利。他也說，會帶領團隊捲起袖子，回應民意、接上地氣，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意。」

蘇貞昌表示，這是關鍵的時刻，也是艱鉅的任務，蔡總統在去年九合一選舉後多次與他對談政局，他也一再希望能用盡全力留住行政院長賴清德，接續原有政策。但賴清德基於責任政治理念，認為時間到就要堅定離開。

他說，看賴清德的總辭談話，以及他這兩天與賴的電話中，可以感受到賴已努力到一個階段，「他有放下沉重擔子的鬆一口氣，我卻要挑起這個重擔。」

蘇笑稱︰賴撥髮快意時 勿忘扛重擔兄弟

蘇貞昌還回頭看了賴清德說，「此後賴院長處江湖之遠，撥弄頭髮、煮酒看野花的快意時，不要忘了居廟堂之高，有扛著重擔的兄弟，摸著頭皮，絞盡腦汁，希望做出成績」，也希望不要忘記「我們斬馬論韜略的豪情」。這段自嘲賴能撥頭髮，自己只能摸頭皮的談話，引來台下一陣笑聲。

蘇貞昌並引前英國首相、諾貝爾文學獎得主邱吉爾名言，「勝利並非重點、失敗也非末日」。他指出，在二次世界大戰最艱鉅的時刻，邱吉爾得到國王全力支持，在外有強敵、內有政敵的情形下，帶領英國渡過最黑暗的時刻、贏得勝利。在戰後，邱吉爾以高齡二度出任首相，得到女王最大的信任與支持，為英國人民服務，做出亮眼成績。

賴推崇︰蘇終結第九局 必能投出好成績

賴清德致詞時指出，蘇貞昌有經驗、魄力及執行力，如果以棒球為例，他是中繼投手，蘇貞昌就是終結者。每個球迷都知道，不管是季後賽或任何一場高強度比賽，投手經驗是無價之寶，任何事情都無法取代，要投內角、外角都要控制得很好。

賴清德表示，蘇貞昌以終結者的角色接任行政院長，相信在九局結束後，民進黨一定可以得到人民的支持。他要叫蘇貞昌一聲「前輩」，因為蘇貞昌從過去迄今的每一個決定都不是考慮自己，而是考慮別人、勇敢承擔。

蘇貞昌昨天上午致詞時說要「接地氣」，下午就在臉書貼上一段影片，內容是蘇貞昌捲起袖子，身體前彎，雙手觸地，背景閃著「接地氣」三個大字，強調要「身段軟，接地氣」。

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