線上影音侵權 年逾280億元 賣中國盜版機上盒 最高罰50萬

2019-01-11

立委提案修法增訂刑責

〔記者林菁樺、劉力仁／台北報導〕民眾愛追劇，透過機上盒、ＡＰＰ就能收看影視內容；但來自中國「安博盒子」等機上盒主打影音看到飽，卻一毛未付、沒取得授權，台灣ＯＴＴ（線上影視產業）協會估算因盜版影音一年損失逾二八○億元；立委提修法草案，未來販售或協助裝設違法機上盒，最高可罰五十萬元或處二年以下有期徒刑。

經濟部智慧局官員指出，台灣有很多市售的媒體盒子（電視機上盒），例如中國的安博盒子、千尋盒子等，未付錢取得授權，卻利用影音看到飽、終身免費等廣告推廣，還可額外收廣告費用等，衝擊國內影視產業。

台灣ＯＴＴ協會委託資策會調查，國內有二十種非法電視盒，去年國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）已撤銷、廢除驗證，但市面仍在流通；若以去年4G的二六四二萬戶數，使用行動上網、收看影音且未付費並使用盜版比例推算，至少造成二八三億元營業損失。

電腦程式供應者將納管

官員指出，合法經營ＯＴＴ是付錢拿授權，但非法業者都推說只是電腦程式供應者，自己沒有把侵權內容放上網；因過去處於模糊地帶、無法可管，立委修法要把「知情」的電腦程式供應者、銷售違法盒子全數納管。

民進黨立委蘇震清等人提案修正「著作權法」第八十七、九十三條，增訂「電腦程式提供者」法律責任，包括提供電腦程式可連結到侵權網站；指導、協助或預設路徑者；製造輸入或銷售侵權的機上盒也算違法。智慧局表示，將拚下會期排入經委會，儘快完成修法。

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