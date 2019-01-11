在危樓上課…14萬學童 安全堪慮

2019-01-11

〔記者鍾麗華、林曉雲、陳心瑜／綜合報導〕為改善公立中小學校舍耐震能力，教育部自二○○六至二○一九年編列九四○億餘元經費，據監委包宗和、江明蒼、林盛豐調查顯示，截至去年十月，全國總計仍有一五六九棟校舍（二萬三四五六間教室）待補強、四○一棟校舍（二八七九間教室）待拆除，推估全國有十四萬餘學童仍在安全堪慮的校舍上課。

教部：全國尚有八二○棟 待補強或拆除

據監院調查報告，全國公立國中小校舍經評估待補強計有一五六九棟，最多的前五個縣市，依序為新北市三三八棟（七三○○間教室）、台中市二二三棟（四五七七間教室）、高雄市一五六棟（二三四五間教室）、雲林縣一三一棟（一三一○間教室）及台南市一一五棟（一六七八間教室）。

經評估需拆除校舍共計一六七二棟（一萬七三四九間教室），其中尚待拆除四○一棟，包括尚在使用中二二六棟、已停用一七五棟。

報告並警告，全國私立國中小校舍恐約有三分之一以上需辦理耐震能力補強，但迄二○一八年八月底止，仍有三十一．七一％校舍未完成初評，必須加速。

教育部國教署中小學組長武曉霞表示，高震損風險的校舍在二○一六年前已全數補強完成，監察院引用的是去年十月數據，最新統計目前尚待補強校舍還有五百六十棟，待拆除則有二百六十棟，今年會要求地方縣市加速發包施工，以保障學童安全。

待補強教室最多？ 新北：完工還未上傳

對於遭點名待補強教室是全國最多，新北教育局昨澄清「完工資料尚未上傳」，高震損風險校舍都在二○一六年補強，八十六棟待補強校舍也全數發包，預計今年底前會完工。

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