焦點人物》堅持責任政治的人氣明星

2019-01-11

記者李欣芳／特稿

上任一年四個多月以來，行政院長賴清德積極解決企業界「五缺」等問題，宣示拚經濟，獲得企業界好評，今天將提內閣總辭，已是完成階段性任務。卸任後的賴清德，始終是民進黨問鼎未來總統選舉的熱門人選，雖經九合一大選的挫敗，在歷經一段時間的沈潛，賴揆未來仍後勢可為。

放眼民進黨中生代，賴清德是最具人氣的政治明星，他當選過國代、立委、台南市長，使他相當重視民意反映。外界高度關切賴清德卸任閣揆的下一步，民進黨內多研判，在蔡總統可望競選連任的前提下，賴清德在二○二○公然挑戰蔡英文連任的機率不大，不過，綠營基層有不少聲浪期待賴揆角逐下屆總統，未來局勢仍待進一步觀察。

事實上，距離下屆總統仍有一年多，未來也不應排除蔡英文搭配賴清德參選正副總統的可能性，而即使賴不選二○二○年總統，二○二四仍有可能問鼎總統寶座。

前年九月八日，賴清德在前任閣揆林全等人遊說下，臨危受命組閣，挽救林全內閣執政低迷的氣氛，上任之初，他宣示解決企業界面臨「五缺」問題，頻頻召開記者會提出相關解決方案，並定位為「做實事內閣」，以拚經濟為賴內閣首要任務，頗獲好評。

由於工商界向來對民進黨有「反商」的刻板印象，賴揆積極與企業界對話，務實提出解決方案，並鬆綁曠日廢時的行政函釋，賴清德可說是少數能打進工商界的民進黨政治人物。

不過，賴揆事事以蔡總統意見為主，加上在現行憲政體制下，閣揆的施政難以大幅開展，這一年四個多月任期，他嚐盡不少艱辛，尤其政院的施政經常被外界刻意放大檢視，賴揆在臉書或受訪時的談話動輒得咎，更讓他感到相當無奈。

賴揆因執行蔡總統的年金改革及一例一休政策，這兩項重大政策在九合一選舉過程引發基層民眾強烈反彈，因而種下民進黨的敗因，雖然綠營不少人認為年改與一例一休爭議擴大主要是蔡總統的操作手法，罪不及賴揆，但賴內閣選舉期間無法有效化解民眾對空污等問題的埋怨，也是不爭的事實，面對執政黨的大敗，賴揆基於民主政治是責任政治堅持求去，應也不難理解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/