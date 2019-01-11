總統：球季還很長 讓我們繼續拚下去

2019-01-11

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德今日將率內閣總辭，蔡英文總統昨晚表示，賴院長這一年多來，成功領導行政團隊完成多項重要政務的推動，讓國家在正確軌道上前進。這樣的成果也獲得許多肯定，她要表達最深最深的感謝。賴內閣總辭後，總統府今日也將召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆。

期許未來與賴再合作

蔡總統並期許未來與賴的合作，她於臉書貼文說，「我們的球隊還在球場上，比賽還在進行中，球季還很長，謝謝賴院長的打拚。休息一下，讓我們繼續一起拚下去。」

蔡英文說，對於賴揆請辭，她感到非常不捨，而且是百般不捨，但她知道賴對社會有做出承諾，也向她說明已完成階段任務。因此，她尊重賴揆最後的決定。

蔡英文昨晚出席「台北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」時，也向支持者說明民進黨在九合一敗選後的檢討情形，她說，去年選舉結果不盡如人意，有些朋友感到很憂慮、很灰心。但是她要告訴大家要有信心。選舉是人民給政府打分數，考試考不好趕快檢討改善，下一次一定要考得很好。

新閣每項政策要讓人民有感

蔡英文說，這段時間以來，大家應該已經看到執政團隊的節奏與腳步，真的很不一樣。最近如果注意她的Facebook與LINE，一定都有感覺到。但是這樣還不夠，她拜託最力挺她的朋友，「我做事，你分享」，幫忙把執政的成果分享出去，讓更多台灣人看到政府真的很努力做事，而且做得很有成果。

蔡總統指出，今年有三個重要工作，就是「拚民生、護民主、守主權」，請大家一起來打拚。過去政府做了很多打地基的工作，但是房子還沒有完全蓋好，所以很多人都和她說，對經濟成長無感、對輕稅簡政無感、對前瞻建設無感。所以從今年起，她特別要求團隊，「每一項政策最重要的目標，就是要做到讓人民有感。」

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