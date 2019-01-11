「時間到了」 賴揆今提內閣總辭

2019-01-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過一○八年度中央政府總預算案，行政院長賴清德隨即前往立法院向立委致意。他並於受訪時表示，將在今天召開行政院臨時院會進行內閣總辭。賴揆同時證實，請辭一事已獲總統同意。

堅持為敗選請辭負責

蔡政府前年因實施一例一休引發社會反彈，包括蔡總統及當時擔任閣揆的林全施政滿意度均受到重創，當時還是台南市長的賴清德臨危受命，於前年九月北上接任行政院長。在一年四個月擔任閣揆期間，賴清德除推動一例一休的二度修法，也針對企業界反映的「五缺」問題積極設法改善，並繼續推動前瞻基礎建設計畫，在「拚經濟」上取得成績。

民進黨九合一敗選後，賴清德曾數度向總統蔡英文請辭，雖獲總統慰留，但賴清德仍堅持要為敗選請辭負責，並於受訪時說，在「適當時機會向大家報告」。

立法院臨時會昨完成總預算案三讀後，賴清德在民進黨團總召柯建銘的陪同下，走入議場，並與立法院長蘇嘉全擁抱，民進黨立委也爭相與賴揆擁抱合照，民進黨女立委更高喊「院長我愛你！」氣氛溫馨感人。柯建銘說，賴清德是黨團成員出身的行政院長，與大家並肩作戰過，大家感受會不一樣。

政院今召開臨時院會

賴清德隨後受訪時說，立法院已將二○一九年中央政府總預算案審查完竣，他感謝蘇院長、蔡其昌副院長、柯總召與其他民進黨團立委給他的鼓勵；賴說，「預算已經通過，時間也已經到了」，他今天將召開臨時院會進行內閣總辭，並靜待總統宣布新內閣。

被問及此事是否已經跟總統報告？賴清德說，「是」；媒體追問總統同意嗎？賴也說，「是的」。

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