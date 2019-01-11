稅務獎勵金爭議／借屍還魂? 稅務獎金制2004早廢除

2019-01-11

〔記者黃捷／台北報導〕財政部「稅務獎勵金」爭議，據查，稅務獎金制度早在二○○四年就已廢除，財政部卻年年編列上億元自肥稅務人員，令人詬病的查稅獎金根本「名亡實存」。

稅務獎金制度最初依據一九五四年制定的「財務罰鍰處理暫行條例」，當時正值白色恐怖時期，政府為揪出匪諜訂定「戡亂時期檢肅匪諜條例」，讓檢舉者、承辦人可分得匪諜部分財產，「財罰條例」就是仿效這條法律。

「肅匪條例」製造無數冤案，「財罰條例」也不例外，二○○三年朱星羽等一六三名立委聯名提起五○四八號修正案，以「稅務人員皆為領有固定薪水之公務人員，執行稅賦查核等相關工作，本為其份內職責，而若再領取獎金，似有不當之處。」為由建議廢除，隔年廖本煙等五十五名立委聯名再提五三八○號修正案，增列「稅賦查核人員之三等親以內之舉發人不得領取獎金」。兩提案不到一年即三讀通過，財政部卻改用「稅務獎勵金」編列預算，遭稅改團體質疑「借屍還魂」，財政部仍聲稱於法有據。

依照財政部說法，稅務獎勵金是依據「全國軍公教員工待遇支給要點」，獎勵事項包括推行重大賦稅政策、擬訂及修正重要賦稅法規等事蹟，屬於團體獎金，而非稅務人員個人查稅獎金，早在一九八九年就已實施。不過，立委陳瑩前年踢爆，二○一五年全台五大國稅局共二八二四六人次領有稅務獎勵金，從高階到基層「人人有獎」，非稅務人員都領得到，且路跑活動、作文比賽、發新聞稿都當成稅務，質疑財政部巧立名目消化獎勵金預算。

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