稅務獎勵金爭議／過度查稅 林志玲條款最知名

2019-01-11

〔記者張文川／台北報導〕稅改團體質疑，因財政部編列稅務獎勵金，誘發稅務員「辛勤」查稅，也有法界人士認為，國家近年來超徵約千億，「完全不合理」，恐涉非法課稅，而過度查稅也相當擾民，近年來，因過失或是故意引發的稅災不少，最知名的稅災案，首推「第一名模」林志玲的抗稅敗訴案。

名模林志玲因執行業務所得被當作薪資課稅，國稅局要求她補繳綜所稅和罰鍰八一九萬元，他打行政訴訟抗罰，行政法院二○一○年判林志玲須補繳六八四萬元本稅，但認定她不是故意逃漏稅，判免繳一三五萬元罰鍰，為了此案，財政部賦稅署同年底也增訂「林志玲條款」，在「執行業務者費用標準」中，明訂模特兒等十類「表演人」也適用。

中華大學行政管理系副教授曾建元二○一六年投書控訴，他和法官太太住的法官宿舍二○一三年發生火災，賠償公家一百萬元，隔年報稅時將一百萬元列為災害損失，兩年後國稅局卻裁處指和解賠償金不能列為災損，要求補繳所得稅和罰鍰共廿餘萬元，指國稅局趁火打劫。

不只個人受害，企業也有苦難言，二○○九年知名服飾連鎖店Hang Ten等四家業者聯名陳情指出，歷年所繳的營業稅額都是營業加值的五％，明明已誠實繳稅，但國稅局卻常要求補稅、連同鉅額罰鍰，換算竟高達卅三至四十七％，補稅金額與罰責過於嚴苛，與稅額不成比例，迫使業者裁員、歇業因應；二○一一年法院判國稅局罰鍰過苛，已經違憲，才讓其中三家公司爭回二億六千萬元罰鍰和滯納金。

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