稅務獎勵金爭議／不再剝皮 警政、海關早自刪獎金

2019-01-11

〔記者吳政峰／台北報導〕公務員是否該領取績效獎金始終是外界關注的焦點，有的獎金是從對人民做出行政處分（如罰單）的罰鍰中按比例領取，有的則是機關自行編列預算，都是從人民身上剝皮，為了平息民怨，不少獎勵法條已廢除。

交通罰單是民眾的「切身之痛」，稍不注意，荷包就失血，但修正前的「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，竟明文規定罰鍰可提撥給員警或處理道路交通安全人員當獎勵金，比率最高達六％。

交通部於二○一一年修法，刪除罰鍰收入提撥給警察的文字，改成由各級政府對於處理道路交通安全人員應給予適當獎勵，雖逃不掉換湯不換藥爭議，但已切割開單與獎金的關聯。

二○○一年廢除的「海關執行欠稅及罰鍰核發獎勵金辦法」也很離譜，不只執行追稅的海關有獎金，連承審救濟案件的法官、書記官、執達員通通有獎，因而出現挨罰者如上法院，遇到的仍是同一批獎金受益者，難獲公平審判的批評。

發動犯罪偵查的檢察官也曾領有查緝賄選、槍砲、毒品等獎金，後因外界質疑，加上檢察官協會也聲明「只求公道正義，不要獎金」，相關獎勵辦法陸續刪除，現僅剩財政部主管的「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」還保留檢察官可分配獎勵金規定。

引發軒然大波的獎勵辦法「財務罰鍰處理暫行條例」更是一九五四年制定的老古董，當時緝私或稅賦查核人員最高可獲得罰鍰或罰金卅％的獎金，立委朱星羽認為敘獎無正當性，提案廢除，獎勵在二○○四年廢止，但○八年前立委蔡正元又提案恢復，雖未法制化，獎金變相續發。

已廢除獎勵法規一覽表

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