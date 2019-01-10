擴大內需3箭 拚2千億營建產值

2019-01-10

〔記者李欣芳／台北報導〕為進一步提振景氣，行政院今天召開的院會將通過多項擴大內需方案，據悉，政院將宣布內政部的社會住宅、都更、危老重建三箭齊發，要帶動逾二千億元營建產值，並宣布購買電動汽機車免徵貨物稅、購買電動機車持續享有補助；一、二期大貨車汰舊換新減徵貨物稅五萬元將再提高、推動補助全台四十個小鎮的套裝旅遊等。

社宅、都更、危老重建 扮火車頭

至於原由水利署提報、購買省水馬桶、洗衣機各補助二千元，每戶以兩座馬桶、一台洗衣機為限，所需經費五億元，原擬從水資源作業基金撥補，但水利署考量該基金已有赤字，擔心虧損持續擴大，決定暫緩推出。

社宅年底破4萬戶 明年達5萬戶

行政院今將通過的「因應二○一九總體經濟變動內需策略規劃」，內政部提出三方案，包括衝刺社會住宅、都更及危老重建；其中社宅完工估計今年底破四萬戶，明年破五萬戶，民辦都更今年設定一百戶，超過去年的逾七十戶。

危老重建的成長將最明顯，去年有逾一三○案，今年目標為二五○案。內政部次長花敬群保守估計，社宅、都更及危老重建三項方案今年可實現效益至少一三五七億元，這還不包括公辦都更，整體將可帶動逾二千億元的產值，比去年多出逾一千億元實質效益，可挹注ＧＤＰ（國內生產毛額）約○．五個百分點。

購買電動汽機車 免徵貨物稅

各部會也全面盤點刺激消費方案。觀光局提報補助全台四十個小鎮套裝旅遊計畫各一百萬元，搭配特色活動行銷小鎮，吸引國人深度國民旅遊。經濟部爭取國際機械展、國際扶輪社會議等十多項大型會展活動在台舉辦，盼帶動人潮及觀光消費。至於一、二期大貨車汰舊換新目前是減徵貨物稅五萬元，將再提高，財政部高層表示，因涉及修改「貨物稅條例」，政院今天還不會宣布提高到多少錢，具體內容將再呈報政院。

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