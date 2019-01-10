防制華為 我與國際同步

2019-01-10

〔記者蘇永耀、劉力仁／台北報導〕對於防範中國華為資安威脅，國安官員昨指出，蔡總統在新年談話要求建立資訊安全的防護網，為強化相關作為，政府將更進一步要求與國際同步，例如美國禁用華為的產製品，台灣也會依循，基本上就是「友好國家沒用，我們就不會用」，我們沒有變成人家資安負擔的理由。

官員指出，政府對中製產品已有把關機制，二○一三年辦理4G釋照時，就規定不得使用中製核心、傳輸骨幹網路及基地台設備，5G也將比照辦理；目前政府也禁止採購中國廠牌手機，民眾若擔心個資外洩，建議採購經資安認證手機或不購買中國手機，中製手機也不得進入國軍營區。

因應中國的滲透及統戰，蔡總統要求國安範圍擴及資訊戰，並要求確保關鍵基礎設施的資通訊安全，不能有任何漏洞，除了徹底執行排除中國製產品進入國內重要核心設備，並進一步排除有資安威脅的裝備。

建構完備資安 堵中國滲透

官員說明，建置國家資安防護網，首先是把過去幾年都沒處理的政府資安環境跟工作架構起來，另一塊是組建「資通電軍」的國防機構，還有就是針對透過網路來的訊息戰提高防衛能量。

官員強調，所謂國際同步，除了那些在主要國家被管制的設備不會在台灣使用，還有更進一步的技術交流，像是訊息戰及資通電軍，現已有相當規模的跨國合作。

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