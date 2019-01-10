貿易戰罩頂 世銀︰天要黑了

2019-01-10

〔編譯羅綺／綜合報導〕世界銀行（World Bank）週二公布「二○一九年全球經濟展望報告」，標題以「天要黑了」（Darkening Skies），警告全球經濟黑暗將至，並下修今、明兩年全球經濟成長率○．一％，分別為二．九％、二．八％；還指出美中貿易戰造成的附帶傷害，恐使國際貿易活動與投資疲軟，對全球經濟造成更大衝擊。

世銀執行長喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示：「二○一八年初，全球經濟全力衝刺、但卻在年內失速，甚至未來一年經濟成長可能更加艱難」；世銀預計，二○一九年全球經濟成長率將放緩到二．九％，二○二○及二○二一年皆為二．八％。

下修今、明年全球經濟成長率

世銀預估，發達經濟體的中央銀行將持續取消二○○八年金融海嘯以來的貨幣寬鬆政策，且美中貿易糾紛可能升級，較高債務水位將使一些經濟體，特別是較貧窮國家更容易受到全球利率上升、投資人情緒變化或匯率波動影響。

世銀指出，美中貿易戰不但兩敗俱傷，還會拖累全球經濟；美國和中國是全球第一、二大經濟體，合計占全球GDP的三成、占全球貿易的兩成；若美、中經濟同時急遽放緩，恐對全球經濟前景產生嚴重影響。世銀預估，美國經濟成長率在去年達到二．九％高點後，將走下坡；世銀維持今年對美國經濟成長率估值二．五％，卻一口氣將美國二○二○年經濟成長率預測值下修至一．七％。

世銀也下修中國今、明年經濟成長率的估值○．一％至六．二％，到二○二一年，預估中國經濟成長率恐將面臨保六關卡；世銀預期，中國恐轉向更加寬鬆的貨幣政策與財政政策，以因應外部的貿易緊張情勢升高，但中國金融業卻可能面臨系統性的風險。

世銀警告，中國、印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國等新興市場經濟體，都有出現資本外流、貨幣貶值、股市修正及外匯準備金減少的可能性；籲各國改變支出、投資和舉債模式，建立「政策緩衝區」面對逆風情勢。

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