中方給甜頭 開放美基改作物進口

2019-01-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國週二批准五種基因改造作物進口，為十八個月以來首見，此舉可能提升其海外作物採購量，並紓解美國敦促其開放市場的壓力。美國是全球最大的基改作物生產國，中國則是全球最大的基改黃豆和油菜籽進口國。

美國農民和種子公司長期以來一直抱怨中國批准基改作物進口的過程太過緩慢，也引發兩國之間貿易緊張。如今，中國農業部趁美中於北京舉行第五輪貿易談判之際宣布此事，顯然是在釋放善意。

美國農業協會一位不願具名的中國代表指出：「這是解決貿易問題的良好姿態。中國其實一直在考慮此事，只是選擇在今天發布消息。」上海匯易咨詢有限公司首席分析師李強則說：「中國批准五種基改作物進口，為中國未來進口大量美國黃豆鋪路，這是正面訊號。」

中國批准的五種基改作物，包括陶氏杜邦公司（DowDupont）的DP4114 Qrome玉米和DAS-44406-6黃豆，以及由拜爾作物科學公司和先正達（Syngenta）研發、現由德國化學大廠巴斯夫（BASF）持有的SYHT0H2黃豆，還有巴斯夫已申請近六年的RF3油菜籽，以及拜耳旗下孟山都的耐草甘膦MON 88302油菜籽。

中國境內不允許種植基改作物，但可以進口黃豆和玉米等基改作物做為動物飼料，因此美國農民並未廣泛種植上述未受批准的品種；目前正值農民選種播種時期，預期上述更高產量的基改作物將是農民的新選擇。

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