美中談判落幕 雙方都說「好結果」

2019-01-10

〔編譯盧永山、楊芙宜／綜合報導〕臨時加談一天的美中第五輪貿易談判，週三在北京落幕。美國官員表示，過去幾天的進展還不錯；中國外交部則說，正式結果很快就會發布。外界期待，美中可在三月貿易休兵大限前達成協議，避免爆發全面貿易戰，危及全球經濟。

受到美中貿易談判可望接近達成協議的激勵，美股道瓊指數昨開盤上漲一一八點，史坦普五百、那斯達克指數漲約○．三％；道瓊歐洲六百指數勁揚○．九％至一個月高點。週三亞股和歐股也全面大漲。

本次談判原定週一、週二舉行兩天，但因在美國農產品和能源等採購，以及中國市場准入方面有所進展，加上美國總統川普希望儘速與中國敲定協議以提振股市，中國也希望讓貿易戰加速落幕，以拉抬放緩的經濟和股市，雙方同意加談一天。

川普週二在談判接近尾聲時推文指出：「與中國的談判十分順利。」美國農業部負責貿易和對外農業事務的次長麥金尼週三在下榻的飯店表示，「過去幾天的進展還不錯，對我們而言這是一個好結果」，但未詳述細節。美國代表團週三晚間已啟程返美。

中國外交部發言人陸慷週三表示，美中磋商已結束，正式結果很快會發布，如果是好結果，不僅對美中都有利，對世界經濟也是個好消息；至於下一輪談判將在何時、何地舉行，也許會在發布正式結果時一併公布。對於磋商時間比原定時間多一天，他說，這說明雙方是更認真地進行磋商。

中國官媒《中國日報》則在社論指出，中國很想結束和美國的貿易爭端，但不會做出「無理讓步」，若想敲定協議，雙方必須各退一步；北京的立場仍相當堅定，認為貿易爭端不僅對美中都有傷，也擾亂國際貿易秩序與供應鏈。

路透︰禁強迫技轉、竊智財權 仍有歧見

路透報導指出，儘管美中雙方在農產品、能源採購和中國市場准入方面談判有所進展，但針對川普政府要求中國進行結構性改革，以遏止智財權剽竊和強迫技轉，以及中國如何落實承諾，雙方的歧見擴大。

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