2019-01-10

記者施曉光／特稿

因應習近平日前對台談話提及「九二共識」，特別強調促統與「一國兩制」，國民黨昨天利用召集黨籍地方百里侯開會時端出「中國國民黨兩岸政策基本立場」，除強調「探索兩制的台灣方案」並非「九二共識」內涵，只能老調重彈「一中各表的九二共識」，明顯黔驢技窮。

即便如吳敦義所言，「九二共識」是「歷史事實」，但從習近平最新相關談話內容來看，所謂的歷史「事實」，由於習的重新詮釋而成為「往事」，因為對北京方面而言，所謂「一中各表的九二共識」，已經是「過去完成式」，而非「現在完成進行式」。

無可諱言，過去中共基於對台統戰工作的進程與步調，還願意在「九二共識」上「打迷糊仗」，陪國民黨跳探戈，但隨國民黨九合一大勝後，習近平在去年十二月十七日「改革開放四十週年大會」談及兩岸關係時，指稱已經「掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」後，北京方面早就已經把「舞曲」切換成接近洪秀柱力倡的「深化九二共識」，「九二共識」已被硬是植入「促統」與「一國兩制」，如今中共音樂已經改為華爾滋，國民黨的探戈舞步還能跳得下去？

事實上，北京方面過去只是不把未來「一中」只有「中華人民共和國」存在的話給講白，國民黨尚能宣稱「九二共識」是兩岸政治基礎，如今習近平的話已經愈說愈白了，國民黨如果還要繼續堅稱對岸也有「一中各表的九二共識」，就像是走夜路吹哨子，充其量也只能在台灣做為「內部宣傳」的工具。

昨天到黨中央聽完「中國國民黨兩岸政策基本立場」後的金門縣長楊鎮浯，話就說得十分坦白，以後赴對岸交流時，仍不會有所謂「一中各表」，只有「九二共識」，十足證明國民黨的「一中各表的九二共識」，只是說給台灣人聽的工具，至於「九二共識」只是為了兌換糖果，塞到老共嘴巴的「奶嘴」。

藍營人士始終以為「九二共識」是把可以打通兩岸關係的鑰匙，卻毫不自知這四個字已反成被中共控制的「緊箍」，而且只會愈來愈緊。

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