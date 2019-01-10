陸委會：再提九二共識 無異附和中共

2019-01-10

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對國民黨發布「兩岸政策基本立場」，陸委會昨表示，一九九二年兩會會談最終並未達成共識，中國大陸未曾同意國民黨聲稱達成「一中各表」的「九二共識」，雙方對「九二共識」為何並無共識，已淪各說各話，徒留下許多困惑混淆，國民黨如續提「九二共識」，無異於附和中共立場，不利於中華民國主權及台灣民主的生存空間。

陸委會表示，國共間的「九二共識」根本沒有交集，問題根源在於北京當局一直不願面對中華民國存在的事實，長期以來藍營人士赴中國大陸交流時，也無人敢在中共面前公開大聲說出中華民國。朝野政黨面對中國大陸，應該據理力爭、共同捍衛國家主權，團結一致為台灣民眾爭取尊嚴。

有關國民黨提到蔡總統當年擔任陸委會主委在立法院對一九九二年會談說法，陸委會指出，當時蔡主委只是陳述一九九二年我方政府立場，但自始至終未獲得北京的同意。這不能解釋為蔡總統承認談判過程中已有「九二共識」的存在，更不應解釋為執政後拒絕虛構的「九二共識」。

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