吳秀出資料 籲蔡勿健忘否定九二共識

2019-01-10

〔記者施曉光／台北報導〕中國國家主席習近平日前發表對台談話，提及「九二共識」時特別強調促統與「一國兩制」，蔡英文總統則強烈回應不承認有「九二共識」，國民黨主席吳敦義昨在中常會發表談話，一方面批評習近平說法與「九二共識」完全沒有關聯，另一方面也拿出過去立法院公報，質疑蔡英文與當年陸委會主委任內曾經表述我方立場就是各自表述一個中國，批評蔡英文「健忘」。

駁斥習：兩制與九二共識無關

吳指出，有關「一中各表的九二共識」議題，最近分別有兩個談話，一個是習近平提及「一國兩制」的未來期待，但這與「九二共識」完全不相干；另一方面則是蔡英文表示不承認也沒有「九二共識」，這是完全不正確的。

吳敦義表示，習近平的說法與「九二共識」完全沒有關聯，還提出「探索兩制的台灣方案」，這不是「九二共識」的內涵，「一國兩制」也難獲台灣多數人的支持。他強調，兩岸目前處於分治狀態，已各自發展出不同的社會制度與生活方式，期待兩岸能從事制度競爭，以福國利民的制度增進兩岸人民福祉。

吳敦義還說，蔡英文不要當了總統，就否定過去「九二共識」、「一中各表」的良好基礎，希望蔡英文能回頭看看自己在陸委會主委任內的談話，「不要那麼健忘」，要回復過去的事實與對「九二共識」正確的認識，也期待蔡不要用霸氣的口吻要求各政黨不要再講「九二共識」。

吳敦義拿出民國八十九年七月六日的立法院公報指出，當時擔任陸委會主委的蔡英文，在答覆國民黨立委陳超明詢問台灣的看法是否為一個中國各自表述時回應，「那是一九九二年談的過程，我們立場是各自表述一個中國，而一中在憲法上是講中華民國」。

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