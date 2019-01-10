兩岸交流 吳找藍地方諸侯統一口徑

2019-01-10

將設兩岸城鄉交流中心 由縣市代表組成委員會

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天中午邀請十五位黨籍直轄市、縣市長以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」。文傳會代理主委唐德明指出，會中決定「兩岸事務諮詢委員會」未來將增設「兩岸城鄉交流服務中心」，除由各直轄市、縣市指派一席代表組成「城市交流委員會」，負責規劃與執行，還將邀請相關學者、專家、台商一起集思廣益。

唐德明指出，吳敦義在會中表示，在未修改相關規章前，先請各直轄市、縣市長出席中常會，讓中常會更接地氣，決策機制更有民意基礎，且就從兩岸政策與城市交流開始。

會中並安排國民黨副主席兼秘書長曾永權，說明國民黨兩岸政策基本立場。國民黨大陸事務部主任周繼祥則報告推動「兩岸城市交流」的規劃，以及說明兩岸城市交流注意事項。在聽完報告後，吳敦義詢問在場地方首長有沒有要發言，但與會者都沒有表達意見，只有金門縣長楊鎮浯在吳敦義點名下發言。

唐德明轉述，楊鎮浯說，兩岸城市交流金門縣可以先行，原因在兩岸條例中就有試辦項目。

與會者則指出，會議內容單純，與會者也沒什麼意見，而且這些直轄市、縣市長也不可能多說什麼，「吃便當的時間還比較多」、「總不能報告每個縣市要如何城市交流，講下去會沒完沒了」，大家只是聽黨中央說明政策立場與論述。

出席這場便當會的藍營首長，包括新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善十位，晚到的嘉義市長黃敏惠直接參加隨後的中常會，未親自出席的台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、連江縣長劉增應，則指派副縣長代表出席。

林明溱：只講九二共識 不要講各表

林明溱會後受訪時說，現在就不要再講「一中各表」，只要談「九二共識」就好了。當媒體追問，黨中央一再強調「一中各表」，林明溱又說，講或沒講都沒有關係，只要不違背當年「九二共識」協調的結論就好。

楊鎮浯被媒體追問是否以後會在對岸說「一中各表的九二共識」時說，真正有在從事兩岸交流的人都很清楚，對岸不會就文字細節要我們做出什麼回答，「對岸會給我們適當的尊重，我們也會給對方適當尊重」，如果要把某些模糊空間拿掉，很多兩岸交流就會進行不下去，所以他仍只會提「九二共識」。

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