譴責中國恫嚇 國際援台聲量暴增

2019-01-10

國際民主復興聯盟批習好戰言論 44位著名學者公開信挺台

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際民主復興聯盟（ＩＣＤＲ）七日發布挺台聯合聲明，強烈譴責中國的「好戰言論」，批評其不但恫嚇兩千三百萬台灣人，也是對國際秩序的威脅。另外，譚慎格、孔傑榮與楊甦棣等來自英法美加澳等國的四十四位著名學者專家，八日也發表「致台灣人民公開信」，支持蔡英文總統拒絕中國，並呼籲台灣全體人民團結捍衛民主制度。

蔡：國際友人相挺 台灣不孤單

蔡英文總統昨晚透過臉書發文強調，「國際友人支持台灣抗拒威脅，捍衛民主制度。民主台灣，一點都不孤單。」

中國領導人習近平二日發表習五條，強加「一國兩制」於台灣，更拒絕承諾放棄對台動武。蔡總統則於當日堅定表達，絕不接受「一國兩制」是台灣共識，引起民間廣泛回響。美國行政與立法部門在過去一週內，也不約而同表達挺台聲音，呼籲北京停止脅迫台灣。

ＩＣＤＲ批中 威脅和平穩定

聲援民主台灣的聲量也持續在國際上擴大，ＩＣＤＲ七日在捷克公元二千論壇官網上發布聯合聲明，強烈譴責習近平不排除對台灣動武的「好戰言論」，不僅是對兩千三百萬台灣人民的恫嚇，也是對國際秩序、全球和平及穩定的威脅。ＩＣＤＲ中國小組指出，習近平重提的「一國兩制」，對香港原有自由、民主產生負面衝擊，彰顯中共政權反民主的劣根性，已無法吸引台灣人民接受。

ＩＣＤＲ強調，台灣位於中國攻擊世界秩序的前線，犧牲台灣主權獨立，並無法換取中國在其他議題上讓步，也無法解決中國世界觀與國際秩序「本質上的矛盾」；ＩＣＤＲ中國小組呼籲國際社會，應共同譴責中國政權好戰行為，以確保全球和平。

學者肯定蔡 嚴拒習兩制方案

來自美國、加拿大、澳洲、英國、法國、丹麥、瑞士等國家的四十四位著名學者專家，於美東時間八日聯名發表「致台灣人民公開信」，支持蔡總統嚴正拒絕習近平的「兩制台灣方案」，也肯定蔡總統是最具能力、知識豐富的政治人物，以沉穩性格和謹慎持平的立場，使台灣國際地位顯著增進，堅定維護台灣得來不易的自由與民主。學者同時呼籲全體台灣人民，在此關鍵時刻保持團結，共同對抗中國威脅、捍衛民主制度。

聯名學者包括美國紐約大學法學教授孔傑榮、邁阿密大學教授金德芳、美國防部前助理部長福特、哈佛大學費正清中心教授譚若思、國際評估暨戰略中心未來亞洲計畫主任譚慎格、賓州大學教授林霨、ＡＩＴ前處長楊甦棣與司徒文、澳洲莫那希大學教授家博，及英國倫敦大學亞非學院教授郝任德等人。

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