郭台銘愛廟 土城順聖宮 占地判拆

2019-01-09

盧嘉辰出借家族古厝 供奉關聖帝君

〔記者王定傳、邱書昱／新北報導〕鴻海集團董事長郭台銘是虔誠的關公信徒，常到新北市土城區「順聖宮」參拜，不過順聖宮現址是國民黨前立委盧嘉辰把位於新北市土城區承天路的家族古厝，借給廟方供奉關聖帝君，前年間兩名土地共有人認為土地遭占，提出拆屋還地之訴；新北地院法官審理認為，盧嘉辰等人無法證明該建物有占用土地的正當權源，判借用的順聖宮遷出，擁有實際處分權的盧嘉辰及其家族人士要拆除建物。

此外，這兩名共有人除對順聖宮提訴，也要求土地上另一間宮廟「北元乾元殿」、另一塊土地上的「玄聖慈惠堂」遷走，均獲勝訴，這三間宮廟都要遷走。

盧：土地住家是長輩留下 將提上訴

盧嘉辰昨表示，順聖宮還沒有搬來安座前，土地是家族以前長輩留下來的住家，他會上訴據理力爭。

據查，順聖宮原本位於土城重劃區內須拆除，廟方於二○一四年二月選定盧嘉辰家族位於承天路四十四巷內古厝，做為關聖帝君暫時安奉場所；當時篤信關公的鴻海集團董事長郭台銘，專程從印尼返台祝賀。

二○一七年間，吳姓及洪姓兩名土地共有人主張，他們從二○一三年後陸續取得土地部分所有權，但土地卻遭占用，提訴要求三宮廟遷走及拆除建物，將土地還給全體共有人及給付不當得利。

盧提分管契約非正本 判定無權占用

盧嘉辰等人主張，這間房屋是其曾祖父在日治時期，因家族分管而取得的範圍，之後經買賣、繼承，由他等人取得事實處分權，並非無權占用；盧提出分管協議、分家單及協議書等為證，要求吳、洪二人遵守分管契約。

法官審理認為，盧嘉辰等人所提的分管協議、分家單等均為影本，不能提出原本以供認定，證據力可疑，無法證明土地原共有人間曾成立「分管契約」，判定盧嘉辰等人無權占地。

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