歷審判決書還原內幕 東豐閣案 高助理多次施壓國產局

2019-01-09

〔記者黃捷／台北報導〕綠委高志鵬遭控替「東豐閣」公司關說國有財產局且收受五十萬元，高堅稱只是選民服務，從未與業者談報酬，一切都是助理姚昇志的貪念，檢調也未掌握他與姚談論收賄的證據，法官卻單憑姚的證詞斷定高有罪，引發爭議，本報記者翻閱歷審判決書，逐步還原此案經過。

全案起源於台中市旱新段八○五號非公用市場用地，國產局台灣中區辦事處（下稱中辦處）原委託太平果菜運銷合作社經營，期限至二○○七年七月，「太平」在該處興建市場。

男子陳朝雄二○○六年間聽到消息，打算以「先租後買」方式取得該地再高價轉售，遂與「東豐閣」負責人謝聰烽合夥出資一千四百萬元。

陳從「太平」手中買下經營權後，接著申請租地，中辦處認為陳心態可議，三度函詢中市府，但市府也曉得陳的意圖，回覆指經營權與租用權都是中辦處的權責，兩單位互推。

陳擔心經營契約到期，決定找民代疏通，他的友人「阿德」剛好認識高志鵬的國會助理姚昇志，因此找姚透過高關說國產局，阿德允諾姚，事成後酬謝一千萬元。

同年十二月十三日，阿德去電姚：「他那一件（指東豐閣案）已經掛進去，這個不能拖，如果下來時，要給大頭（指高志鵬）多少，都不要緊，ＯＫ啦」姚也在電話中答應。

兩天後姚傳真資料給國產局，國產局循「選服」慣例要求中辦處查明，中辦處再度函詢市府未果，遂註銷「東豐閣」承租案。

陳不死心，隔年一月重提申請，並請姚昇志再度施壓國產局，姚判斷要「大咖」出面才能解決，隨即告訴高志鵬，高找上時任國產局副局長蘇維成，蘇同年二月去電姚：「你上次交代的事情會替你解決。」

姚聞訊欣喜若狂，要向阿德索討一千萬元，但阿德等人決定租到地先給一百五十萬元，買到地再付尾款。

孰料，中辦處認為「東豐閣」契約期滿後應拆屋還地，堅不核准承租案，姚遂以「困難度提高」為由，向阿德等人要求加碼至二百萬元，再請高出力，於三月十三日找時任國產局長郭武博商談。

當天姚去電阿德：「早上幫中區打針，他們大頭（指郭武博）來，我抱怨中區不幫忙，還弄一些狀況。」阿德問：「後來呢？」姚接著說：「大頭說會處理，看是不是職務調整，如果有阻礙，我再找大頭來講。」

果不其然，國產局四月四日函文中辦處明示：「東豐閣申請承租應無不可，同意免拆地上物。」中辦處只好放行承租案。

陳朝雄四月三十日約姚在立院咖啡廳，當面交付二百萬元頭款，姚得手後，挪用部分款項還債，其中五十元萬則以「南投阿德」政治獻金名義交由林姓同事入帳至高的帳戶。

姚之後以高志鵬辦公室名義，明目張膽替「東豐閣」送件，再請高於六月底、七月中旬二度找國產局、東豐閣雙方開會，但中辦處長廖蘇隆會中駁斥，「東豐閣」繼受的地上物公共設施建蔽率不足，不符讓售資格，拒絕核准。而因高、姚連續八個月高調關注「東豐閣」案，國產局內部私下密報檢調，全案因此曝光。

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