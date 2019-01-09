只憑助理證詞 就認定高有罪

2019-01-09

〔記者張文川／台北報導〕前立委高志鵬的辯護律師李勝琛昨表示，法院將污點證人、高的助理姚昇志的證詞，當做認定高志鵬有罪的唯一證據，且判決對於租地、買地兩階段的認定論述也很矛盾，僅憑推論和片面指述，就判高志鵬有罪定讞，高近期會提起非常上訴和再審。

李勝琛表示，最高法院定讞判決中，對於事實認定的邏輯矛盾，法院認為租地、買地兩階段應該視為整體一起看，認定租地就是為了買地，高關說完成租地階段就構成犯罪，但事實上，租地和買地是兩回事，各有設定不同的條件，租地是合法的，租到了也未必能買得到地，租、購的條件應該分開看，法院不能只憑推論判案，只因高志鵬參與了租地階段，就認定高有意施壓國產局賣地。

李勝琛說，姚昇志歷任立委朱星羽、李鎮楠的助理，再轉到高旗下，姚在李鎮楠時代就已接觸及處理這件國有地案，姚到了高這邊繼續處理，請高幫忙開協調會。

李說，全案都是姚一人在搞，租地協調會時，高只是進去與雙方寒暄，買地階段，高更是沒有進會議室；姚為了脫罪，轉污點證人咬高下水，全案只有姚的證詞緊咬高，沒其他證據，法院不應以污點證人的證詞，當做認定高有罪的唯一證據。

李勝琛指出，姚收了兩百萬元，把五十萬元以「南投阿德」的政治獻金名義，拿給高的另一位助理，幾天後姚才告知高志鵬，但高根本不知阿德是誰；且賄款為何是高五十萬元、姚一百五十萬元？ 比例不合理，何況若高知情，為何姚要以阿德給政治獻金的名義隱瞞來源？

李勝琛說，姚跟業者拿錢，為脫罪而轉當污點證人，把不知情的高志鵬扯進來，沒任何證據指向高知情，法院卻只靠推論，以及偏信姚證詞，就認定高是共犯，判決矛盾且速斷。

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