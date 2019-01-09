兩岸論述 王：國內有共識再表態

2019-01-09

朱問蔡：不要九二共識 那要什麼？

〔記者林良昇、邱書昱／台北報導〕中國國家主席習近平將「九二共識」定調為「一國兩制」，前立法院長王金平昨表示，對於兩岸論述在提出自己看法前，必須要先凝聚國內的共識，要國內各界都能接受的方案才能去對外說、跟對方談，否則大家急著出來表態，卻不是國內的共識。

前新北市長朱立倫昨批評蔡總統說，作為國家領導人，喊衝喊打獲得一時支持，也許爽一下，但人民最想問「蔡總統，不要九二共識，那要什麼？」他認為，民進黨是運用政治操作全力抹紅、攻擊，「國內獲得一時聲量不是重點，將人民帶到哪裡才是重點。」

習近平在「告台灣同胞書」四十週年談話再提九二共識，並要探索「兩制台灣方案」，蔡總統全力反擊，馬英九、吳敦義、朱立倫等國民黨「太陽」們都先後表達立場。

王金平昨天受訪時談到兩岸論述表示，在提出自己的兩岸看法前，必須要先凝聚國內的共識，要國內各界都能接受的方案才能去對外說、跟對方談，不然現在大家急著出來表態，但卻不是國內的共識，有人反對，講了也沒用。是否要參選總統的人都應該先取得國內的共識再表態兩岸關係？王金平說，別人他不清楚，但如果是他自己，他會思考清楚，才對外說明。

朱立倫昨強調，他支持九二共識、一中各表，堅持中華民國的立場從未改變，「不贊成一國兩制，從未支持過一國兩制」。朱認為，九二共識、一中各表，在二○○八年到二○一六年間，讓兩岸穩定交流並獲得成果，大家可能會有進一步想法，新的建議都歡迎 ，但必須務實可行，最基本精神仍是兩岸和平、兩岸合作。

韓：九二共識 兩岸定海神針

高雄市長韓國瑜昨重申，九二共識是兩岸互動很重要的「定海神針」，一旦失去，兩岸互動的基礎會變成一個很迷亂的狀態，不但兩岸發展將變成不可測知，高市經濟發展也可能遇到困難，整個中華民國未來的走向，也讓他引以為憂。

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