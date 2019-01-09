總統：反對一國兩制 朝野共同立場

2019-01-09

會晤諾魯總統強調 「坐下來談 是解決問題最好方法」

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文昨天會晤訪台的諾魯總統瓦卡伉儷時，就中國國家主席習近平提出「習五條」強推「一國兩制」再次重申，台灣人民反對一國兩制，這已經是朝野政黨共同立場，也是二○一九年最重要的台灣共識。

蔡總統表示，台灣身為區域中負責任的一員，會全力確保區域穩定、促進繁榮發展，她相信坐下來談，是解決問題最好的方法。在沒有政治前提的狀況下，我們也願意與中國大陸政府進行談話。我們也會基於這樣的立場，持續與理念相近的國際友人加強合作，為世界做出更多貢獻。

總統昨歡迎瓦卡總統伉儷再次率團來台灣訪問。她說，最令人印象深刻的是瓦卡總統主持第四十九屆太平洋島國論壇年會，在會議中強力支持台灣，她要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

諾魯總統：與台灣友誼深厚

瓦卡總統表示，諾魯與台灣有深厚友誼，雙方持續互相幫助，特別是兩國之間的合作。他非常感謝台灣對諾魯的支持，台灣不只是幫助諾魯等友邦國家，也幫助許多太平洋其他區域的國家，因此台灣在這個區域有非常多友人。

瓦卡並說，蔡總統所展現的領導能力及擘劃的願景，讓台灣朝正確方向邁進，包括擴大參與國際領域，諾魯非常期待能與台灣繼續合作。

總統在稍後的國宴上說，本月卅一日，諾魯獨立將邁入第五十一年，藉此機會，她代表台灣人民致上誠摯的祝賀。瓦卡總統也強調，區域和平及安全對所有國家都非常重要，諾魯及其他友人會持續與台灣密切合作，以確保區域和平；也強調台灣的兩千三百萬人口不應被遺忘，諾魯會持續堅定地支持台灣參與各項國際場合。

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