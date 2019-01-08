稅收經濟分紅 排除低薪族 擬補助中低收、育兒年輕夫妻

2019-01-08

確切方案及金額 最快今公布

〔記者鄭琪芳、陳鈺馥／台北報導〕台灣去年經濟表現亮眼，稅收超出預期，總統蔡英文元旦談話指示，讓收入較少的民眾優先分享經濟紅利。據了解，行政院昨開會初步敲定，將補助中低收入戶及養兒育女的年輕夫妻，預計今天宣布相關方案；至於低薪者原擬給予一次性補助，因考量低薪標準認定可能產生爭議，加上預算問題，可能喊卡。

相關補助預算 待下會期討論

政院官員透露，去年度歲計賸餘四百多億元，將用來補助經濟弱勢及年輕人，排除發消費券，而是直接發放現金；據悉，六十萬戶中低收入戶確定納入補助對象，而為了鼓勵生育，有生小孩的年輕夫妻也將納入，確切的補助方案及金額等，政院最快今天公布。

至於補助方案將訂定特別條例、編列特別預算，還是採取追加預算方式，目前還在討論。

農曆年前可領萬元 報導不實

有媒體報導「月收入三萬元以下者，農曆年前可領到一萬元現金」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨駁斥，這是不實報導，受惠人數及實際可領金額尚未定案，相關部會仍在精算，政策是不會在農曆年前發現金，因立法院已開臨時會，最快也要等到立院下會期才能討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/