司法話題》法警荒！院檢頻出狀況 司院引外包保全因應

2019-01-08

〔記者黃捷、楊國文／台北報導〕法警過勞已不是新聞，而大前年彰化地院有美籍毒品犯當庭自殺，前年新竹地院有槍砲案羈押犯脫逃，去年新北地檢署有毒品犯墜樓身亡，法院、地檢署近年發生許多離譜的案子，也都凸顯法警人力不足，已危及法庭安全及司法偵審正常運作。今年起，各級法院將把法警部分業務外包由保全執行，以紓解法警人力荒，法務部也有意跟進。

先天不足》增補受限

法官、檢座人數 法警2倍多

全國現有法警僅1800餘人，與法定員額的落差多達4000人，每個人勤務加重，同一時間、同一法警兩庭來回跑的情景時有所見。法警工會多次呼籲應正視此問題，司法院前年答應讓各級法院外包保全來分擔法警勤務，去年有新北、桃園、台中3地院試辦。

法警人力為何總是不足？法警工會理事長簡嘉達以「先天不良，後天失調」道出問題癥結，「先天」指的是司法院、法務部未檢視各機關業務量及人力運用情形，逐年增補法警員額，以致多數法院、地檢署連法定員額的最低門檻都不到，「後天」則是指法警人事制度不健全及內部管理措施上的缺失，造成現有法警人力的不斷流失。

監院調查報告也明確指出，院、檢員額增補長期朝高階人力傾斜，未依「法院組織法」規定等比例增補，目前全國法官、檢察官是法警的2倍多，形成「將多兵少」的怪象，蔡英文去年在司改國是總結會議前夕，同意司法院、法務部增補基層員額各100名，但司法院也只給法警15名。

掌管法院法警人事的高等法院表示，受限於「中央政府機關總員額法」，司法院無法大幅增加法警員額，才會委外聘請保全，今年3月起將增派130名保全至各級法院支援勤務。

後天失調》管理缺失

高院：增保全130人、調整值班

不過，高院認為，法院值班問題叢生，其實和排班浮濫有關，例如法院簡易庭晚上通常不會有人遞狀、開庭，卻有部分法院排進2班法警。另外，也有門口1名法警站崗，不到10公尺遠又安排另名法警收受訴狀的情形，並未妥善運用值班人力，未來將加強整頓，最快今年農曆春節開始實施。

法務部：研議非核心業務委外

負責法務部所屬機關法警業務的高檢署則指出，因法警人力不足，初步研究把不涉及法警核心業務項目，如不涉及開庭、戒護人犯等非公權力行使的工作，委外由保全分擔執行，目前正全面檢討中，也向行政院爭取編列經費。

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