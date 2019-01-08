去化廚餘 環署將協助採購脫水設備

2019-01-08

〔記者黃以敬／綜合報導〕面對中國非洲豬瘟疫情威脅，部分豬農希望全面禁止廚餘養豬，但也有豬農認為高溫烹煮殺菌還算安全，全面禁止廚餘養豬可能造成成本提高而衝擊豬價及廚餘處理市場，一年七十七萬噸廚餘如何去化更成挑戰。農委會更憂心指出，高溫烹煮廚餘其實已可降低豬瘟病毒風險，政府也在補助豬農改用飼料，如果驟然全面禁用廚餘養豬，未來來源不一的廚餘流竄各地，若有野豬或禽畜食用，恐更形成另一種環境與疫情風險。

驟然禁用廚餘 流竄恐有其他風險

環保署則指出，家戶、小吃店、夜市等廚餘需經清潔隊收集處理，十六公斤以上大型業者則需委託專業業者處理，未來廚餘須優先送堆肥廠，縣市處理量不足，則送掩埋場，諸如基隆、嘉義縣市等掩埋不足，則可脫水送焚化廠焚化。上週也已與地方縣市開會討論，廚餘處理困難的縣市，中央可協助快速採購脫水設備，加強掩埋、焚化處理。

環團建議擴大推動廚餘殺菌作為堆肥

關切廚餘減量的看守台灣協會秘書長謝和霖則指出，如要防範豬瘟病毒衝擊養豬業，是可考慮禁止廚餘養豬，但龐大數量廚餘若大量送焚化或掩埋，一是恐將造成一般垃圾處理排擠，二是廚餘全部燒掉是浪費，建議政府應更擴大推動廚餘再處理殺菌作為堆肥。

廚餘變成堆肥也需先作殺菌處理，現有堆肥廠處理量嚴重不足，謝和霖指出，這也要譴責台北市市長柯文哲在內的許多縣市首長，堆肥廠建設都是嚴重延宕。而今面對短期內要應急，或可發動內政部所轄、全國近七十座也有厭氧發酵設備的汙水處理廠，協助處理廚餘，與汙泥一起殺菌處理，都轉化作為堆肥，不再養豬，但可作其他農業使用。

環保署養豬廚餘去化規劃

高雄養豬廚餘全面焚化處理，圖為廚餘倒入壓縮車除水壓乾再焚化。（記者陳文嬋攝）

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