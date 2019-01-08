養豬青盟號召「禁廚餘保台豬」

2019-01-08

〔記者簡惠茹、廖淑玲、張聰秋、顏宏駿、蔡宗勳、詹士弘／綜合報導〕台灣養豬青年聯盟發起「禁廚餘、保台豬」活動，要求農委會「立即全面」禁止廚餘養豬，號召豬農一月十七日北上陳抗。理事長郭嘉育強調，這不是追殺同業，而是號召一起飼料養豬，捍衛台灣整體養豬產業。養豬產業大聯盟副指揮郭章燦也呼籲，農委會既認同飼料養豬才是王道，應儘速宣布全面禁止廚餘養豬。

養豬青年聯盟指出，目前從彰化、雲林、嘉縣、南市和屏東等地，已號召五、六百人北上，強調這是為了台灣整體養豬農著想，政府也已經提供飼料轉型或離牧補助，希望養豬戶都可以轉型，「我們在同一條船上，希望他們一起上船」。

嘉義縣加碼補助轉用飼料養豬

率先禁用廚餘養豬的雲林縣，本週就會預告停止廚餘養豬許可，昨天持續聯合稽查，有五家未具蒸煮設備，將列為輔導高風險對象。縣長張麗善表示，業者如收集家戶廚餘養豬，將依廢棄物清理法開罰一千兩百至六千元；收集大型餐廳廚餘，最高可處三百萬元。彰化縣則要求養豬業者，廚餘一定要依規定蒸煮並記錄時間，違者也將依廢棄物清理法裁罰最高三百萬元，且依次數開罰。

嘉義縣則加碼補助轉用飼料養豬者，中央每頭補助二千二百元，地方再補助三百元。

廚餘養豬戶：改餵飼料不敷成本

不過，高雄黃姓豬農說，他投資了蒸煮廚餘的設備，也按規定處理廚餘，安全無虞。一頭黑豬飼料費約萬元，但拍賣價不到萬元，改餵飼料不敷成本。西螺頂湳廖姓豬農希望政府提高補助，不然快撐不下去了。

農委會表示，一月二日啟動飼料差額補貼、自願性退場等措施，已要求列管之外的一千多家廚餘養豬場一週內改用飼料或退場，並會持續與聯盟和豬農溝通。

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