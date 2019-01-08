非洲豬瘟陰影！ 肉圓名店 排隊人潮不見／豬價一度跌破70元 農委會：國產豬健康安全 民眾勿過度恐慌

〔記者簡惠茹、黃鐘山、張菁雅／綜合報導〕非洲豬瘟疫情尚阻絕在境外，但豬農恐慌性提早出豬，國內豬價先跌，去年底全台平均價格一度跌破每公斤七十元大關，中南部養豬大縣包含彰化縣、雲林縣和嘉義縣的豬價，至今仍徘徊在每公斤六十九元左右。而在預期心理下，滷肉飯、肉圓、碗粿的銷售情況也受影響。農委會強調台灣豬隻健康且安全，請民眾不要擔心。
全台均價72.52元 彰雲嘉不到70元
去年七月份台灣毛豬價格每公斤都在七十五元以上，八月三日中國爆出非洲豬瘟疫情，毛豬價開始走低，去年底一度跌破七十元，十二月二十六日起，規格豬更連續三天平均價格跌破每公斤七十元，分別降到六十九．四二元、六十九．二一元和六十九．二七元。
所幸十二月二十九日起，豬價開始緩步回升，一月迄今豬價都有在七十元以上，昨天規格豬全台平均七十二．五二元，但彰化縣、雲林縣和嘉義縣的豬價仍未回到七十元。
過年需求大 價格已回穩
畜牧處副處長王忠恕表示，先前豬價稍微下降是因為中國的非洲豬瘟疫情，豬農擔心疫情進到台灣以後豬價暴跌，所以恐慌性出豬，但由於馬上將農曆過年，即將是豬農較需大量出豬的期間，所以價格又回穩，相信過年的豬隻供應也還算充裕。
有滷肉飯業者 業績掉一半
台灣雖未傳出疫情，但賣滷肉飯的陳姓業者說，以前一天至少能賣出上百碗，最近有時賣不到五十碗。蕭姓業者說，不少民眾詢問豬肉的產地，可見消費者對市面上食用豬肉的信心已大受影響。
肉圓排隊名店的李姓負責人說，以前每到用餐時段的排隊人潮不見，取而代之是更多擔心的眼神，業績明顯下滑；張姓碗粿業者更喊苦說很多以往備好的料都賣不出去。
一便當業者估算，近日點排骨飯、爌肉飯的人約減少一成。但南屯區一便當店業者表示，喜歡吃豬肉的客人擔心萬一台灣發生疫情，可能吃不到豬肉，最近反而會多點排骨飯。
李姓消費者說，看到中國病死豬的慘況，確實會對豬肉卻步，但若能有政府掛保證的國產豬，就算比較貴也願購買。
王忠恕強調，非洲豬瘟尚未進來台灣，國產豬隻健康且安全，請民眾不需要過度恐慌，可安心食用國產豬肉。
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