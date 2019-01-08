蘇接閣揆 侯：再續前緣很讚

2019-01-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕內閣即將改組，新閣揆將由前行政院長蘇貞昌出任，前立委陳其邁擔任副院長。針對昔日的競選對手蘇貞昌接任行政院長，新北市長侯友宜昨天受訪說，他和蘇有「不解之緣」，如果能夠「再續前緣」是很讚的事，他獻上祝福。

侯友宜表示，很開心老長官、老縣長承接重責大任，蘇貞昌對新北市的建設及民眾需求都瞭若指掌，在競選過程也提出很多好的政見，新北市如果因為蘇擔任行政院長而獲得更多照顧，這是新北市之福，他樂觀其成並給予滿滿的祝福。

侯友宜並說，他和蘇貞昌有「不解之緣」、且緣分很深，當年他擔任警政署長，蘇是行政院長，大家共同為治安奉獻、努力，那段時間大家為治安奉獻很多也改善很多，這次如果能夠「再續前緣」也是很讚的事，他會抱著祝福、感恩的心情，未來和中央攜手合作，為新北及全台灣打拚、做事。

對於未來出席行政院院會，會不會擔心雙方在競選新北市長過程中的激烈攻防，導致幫新北市爭取資源時遭到刁難？侯友宜說，「我覺得不會啦！」雖然雙方在競選期間有不同的看法，但老縣長也是出於疼惜新北市民，他也會用同樣的心情，更積極主動與老縣長合作，中央、地方一起努力照顧新北市民。

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