卓：黨政平台 將納總統候選人

2019-01-08

〔記者楊淳卉、謝君臨／台北報導〕民進黨主席當選人卓榮泰昨受訪表示，上任後將建立「選舉平台」、「服務平台」及「黨政平台」三平台。他表示，針對「黨政平台」，現有的溝通管道已經建置了行政、立法平台，但不夠周密；未來針對政府各政策的初步討論，將由總統、行政院長、黨團總召、民進黨主席、總統候選人共同參與。

府院黨及黨團須緊密聯繫

卓榮泰表示，未來府、院、黨、黨團必須是很緊密的聯繫平台，下半年再把總統候選人納入，平台是做政策發想和討論，不是政策決定。

至於在黨政平台上若與總統意見相左，是否會提出，甚至敢不敢向蔡總統「拍桌」？卓榮泰說，和總統、行政院長講話都不用拍桌，大家都希望政策往好的方向。

卓榮泰強調，在憲法中，蔡英文是我們的總統，在黨的體制下，蔡英文就是從政黨員，大家都會在平等位置上，透過不同管道，達到一定目標。黨中央一定會做好彙整地方意見、進行說明的責任，向總統表達各地方對政策的反應，但大家心知肚明，最後負總責的就是總統和行政院長。

民進黨立委羅致政則表示，卓榮泰的構想是可行的，但需各單位配合，目前有點像多頭馬車，首先即牽涉到「誰來主導」的問題；其次，須定調討論的是重大議題或例行會議。

羅致政建議，總統的民意基礎是最強的，最重要的是，行政院長的權力也來自於總統，由總統扮演主導的角色還是必要的。立委莊瑞雄也說，這兩年多來很多政策是行政部門過度主導，沒有把國會的意見聽進去，總統應跳出來主導，讓與會代表妥善思考政策影響層面，而非只有達到施政目標。

立委王定宇建議，除了將總統及總統候選人納入，未來在研商政策時，也可針對政策的屬性，邀請立院特定委員會的召委及立委參與，畢竟他們應是最了解問題的人，也在第一線與民眾接觸，最能夠「接地氣」。

民進黨團幹事長李俊俋說，過去行政、立法之間的溝通，立法有如在替行政背書，未來應朝「內造政黨化」進行變革，讓具有民意基礎的立委，能把貼近民意的建議傳達給政務官。立委吳思瑤也認為，現階段的法案制定有如「穿著西裝改西裝」，應在法案形成初期就納入立委意見，而非僅到立院「過水」。

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