卓榮泰：將提「感動的大計畫」

2019-01-08

就戰鬥位置 立委補選 目標「保三搶三」

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕民進黨主席當選人卓榮泰明天上任後，首先面對六席立委補選考驗，後續則是二○二○政權保衛戰。卓榮泰昨受訪表示，立委補選部分，民進黨的目標是「保三搶三」，保有民進黨原來的台北、新北、台南三席，搶攻台中、彰化、金門其他三席。他強調，要在困難下讓選民看到民進黨在這幾個月力圖振作，他之後將提出「感動的大計畫」，除了候選人有實力，也要讓大家看到創新、創意、誠意；感動不能用文宣，而是要行動。

蔡：全力為人民謀最大福祉

府院即將進行大幅改組，蔡總統昨表示，因應今年國際和國內局勢的變化，她會以「拚民生、護民主、守主權」作為施政的目標與主軸，盡全力為台灣人民謀求最大的福祉；總統也期許全體文官克盡職守，在各自的專業崗位上，繼續努力為台灣打拚。

對於府院改組，黨政高層透露，蔡總統仍希望行政院長賴清德繼續留下來打拚，但若賴揆辭意仍堅，府院也將進行大幅改組，除行政院外，包括總統府及國安會都會連動。

府院改組 國安會也會連動

在府院改組之前，新任黨魁將先就戰鬥位置，首先面對的就是六席立委補選，其中，台北、台中的兩席立委將於廿七日進行補選；台南、彰化、金門、新北等四席立委則在三月十六日投票。民進黨台北、台中已提出人選，其他四個選區仍在進行提名作業。

前立委姚文智遺留的台北市第二選區，民進黨派出前北市議員何志偉出戰，對決國民黨北市議員陳炳甫、前北市府觀傳局長陳思宇。台中市長盧秀燕遺留的第五選區，民進黨則徵召前台中市府交通局長王義川，對決國民黨前立委沈智慧。

卓榮泰指出，在困難下，要讓選民看到民進黨有力圖振作，對於立委補選，只能用誠懇的訴求勤快拜託，讓選民支持民進黨；候選人也要配合，要讓人感動，因此他之後將提出「感動的大計畫」，選舉要有創新、創意，對選民的訴求也要很有誠意。

卓榮泰說，前行政院長蘇貞昌在選舉的表現，他深受感動，蘇貞昌年紀比他們長，但展現很強的活力，「蘇院長的謝票比我們拉票還認真」，蘇的競選總部更是創意十足，應該把那個經驗留下來。

此外，蔡英文前天深夜再於臉書發出長文，她說，選後到今天，檢討與反省其實從沒有停過，同時積極面對國家的挑戰，像是提升非洲豬瘟的防疫作為。而元旦後一系列的兩岸議題，「身為總統，我全力捍衛台灣的立場」。

總統強調，「新的一年，我們還要一起走出同溫層」，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量。

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