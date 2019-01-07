長榮座艙長 遭夫勒死

2019-01-07

夫常酗酒 向妻借款千萬

〔記者魏瑾筠、陳宜加／綜合報導〕桃園市五十五歲男子詹賢明向擔任長榮航空事務長（座艙長）的五十歲妻子簡美芳借款一千多萬元，卻接連酗酒，簡女三個多月前提離婚，詹男放話殺妻，親友介入協調，詹男雖切結改過，不料夫妻倆昨再鬧離婚，詹男涉動手勒死妻子。

妻提離婚 夫曾放話殺妻

警方調查，詹男與簡女結褵二十餘年，膝下無子，兩人昨午一點多，在蘆竹區的社區七樓自宅談離婚起口角，詹男酒後情緒失控勒死簡女，再持牛排刀割左腕自殘，並打電話給友人稱「下輩子再當兄弟」，語氣像是訣別，友人趕忙報警。警、消到場將簡女送醫仍不治，詹男戒護就醫無大礙，檢警今將訊問釐清原因。

夫失控行兇 再持刀自殘

簡女的舅舅指出，詹男原在桃園區開鐘錶店，卻常酗酒且沒賺錢，先後跟簡女借了一千多萬元，三個多月前曾放話要殺妻，簡女向阿姨求救協調，詹還簽切結書承諾改過，不料未改善，他介入提議分居，雙方也簽下協調書，仍發生憾事。

與簡女共事過的空姐表示，簡女與人相處和睦，得知噩耗，都不敢置信，另名空姐則透露，有聽聞簡女被家暴多年，不過警方表示無接獲相關報案紀錄。

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