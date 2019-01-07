反避稅非口號 錢藏海外風險增

2019-01-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕會計師坦言，近幾年來國際反避稅從「口號」到「成真」，企業將鉅額海外收益停泊在境外公司，或個人將海外資金停泊在香港、新加坡等境外帳戶，避稅空間已明顯限縮，且稅負風險大增。

會計師表示，早年因政治或資金調度便利等因素，台商慣以繞道第三地，如在英屬維京群島、香港、新加玻、開曼等地設立境外公司，藉以轉投資中國等海外市場，控股於海外市場的子公司；或藉此進行「三角貿易」，以第三地境外公司名義接單，再低價轉單給台灣或中國子公司，以便將獲利留在境外。

會計師指出，但近年因應全球稅局強化「移轉訂價」查核，企業已不敢再過度將集團利潤，配置在無實質營運活動的第三地控股公司，以降低查稅風險；加上考量國內「受控外國公司制度」（CFC）措施未來若上路（待兩岸簽署租稅協議），境外控股公司獲配的投資收益，即使未分配回台灣，也要於當年度課稅。

因此，除非是為了資金調度的方便，海外子公司賺的錢會優先考量是否直接留在當地再運用、不匯至境外控股公司，減少停泊於第三地資金；至於繞道第三地接單、再轉單賺差額的方式，更是應及早調整，不然隨未來CFC、實際管理處所（PEM）措施上路，稅負風險將大幅升高。

另名資深會計師表示，現已有逾百國在執行有全球版肥咖條款之稱的「共同申報準則」（CRS），這對台商的海外個人帳戶，影響更是巨大。

他指出，基於節稅、資金調度便利性等，不少企業主在香港、新加坡等地都設有海外帳戶，並且以台灣護照開戶；如今香港、新加坡都嚴格執行CRS，清查境內外國稅務居民的金融帳戶資訊，雖然台灣尚未與兩地簽訂CRS交換必須的「主管機關協定」（CAA），但不少台商擔憂，國稅局將可掌握其海外所得情形。

該會計師建議，台商應事先自我檢視，儘量準備能證明資金取得年份、性質（如本金或所得）的單據，因應未來可能產生的稅負風險。

一表看懂 反避稅3箭齊發

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