工商界：引資回台 現在是最好時機

2019-01-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商界認為，企業藏富海外、錢不回台，主要是為節稅及未來資金調度方便，要引資回台並不難，可從三方向著手，一是稅制更公平透明、二是降稅、三是更開放的金融環境，「全球洗錢防制加上美中貿易戰，現在很多台資想回來，政府應好好把握時機」。

避免雙重課稅 更應降稅

上市櫃公司協會財務長鄭聖穎分析，台商獲利不匯回台灣，第一是為了節稅，這未必是想避開台灣的稅；以中國台商而言，自中國匯出盈餘得先繳十％的利潤匯出所得稅、匯回台灣再課營所稅及個人綜所稅，等於是剝兩層皮，若能解決雙重課稅，較有誘因。

第二是長期資金調度方便，鄭聖穎說，若企業未來打算在海外進行大筆投資，乾脆將資金暫泊第三地，省得匯入匯出的限制及手續費。

上市櫃公司協會建議，可從三個方向引資回台，一是稅制更公平透明、二是降稅、三是更開放的金融環境。以股利匯回來說，匯回後可否扣抵？若不能扣抵，做何用途可予抵減？政府應更明確引導，例如一筆錢匯進來買地建廠，兩年內可抵減等；「在每個關節和路徑提供減免，政府既可把資金導引至正確方向，達到扶植產業目的，業者也可受惠，將是雙贏。」

上市櫃公司協會指出，雖然全球反洗錢更嚴格是趨勢，但台灣喊出亞太金融中心的口號已經二十年，至今仍無法跟港、星相比，尤其在金融自由化方面；建議政府面對資金流動時，也要考慮金融自由，例如一定金額以上匯款，可以嚴審，但若確定是本國公司且用途正當，便須提高審查放行效率，才能展現善意。

工總表示，美中貿易戰後，台商資金留在海外不再有優勢，目前正是吸引資金回台的契機，包括研發或資本支出，都是可以考慮的減免方向。

商總建議，近三年回台的資金，稅率應降至三％，其他一律免稅；至於資金回台的投資標的，目前政府僅替製造業提供誘因，應該擴大到鼓勵投資飯店或娛樂事業、並明訂服務業的鼓勵項目，且不要對用途設下太多限制。

中小企業總會表示，對中小企業而言，未分配盈餘課稅是很大的差別，「中小企業拚命撙節支出，在工資增加、成本增加的大環境下，一年下來好不容易賺個五百萬元，沒分配的獲利還要被扣稅，大家當然會把錢留在國外」；建議未分配盈餘免予扣稅，絕對有助鼓勵海外資金回流。

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