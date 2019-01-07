台商藏富海外創高 鴻海集團首破兆

2019-01-07

截至去年Q3 上市櫃未匯回獲利達5.2兆

〔記者吳佳蓉、高嘉和／台北報導〕根據台股最新季報，到去年第三季底，上市櫃公司藏富海外未匯回獲利（期末投資餘額減去原始投資金額）達新台幣五．二兆元、首度突破五兆元大關；其中鴻海一家累積未匯回獲利就達九二六五億餘元，若加計鴻準的一一三七億餘元，鴻海集團藏富海外就破兆元，占上市櫃公司未匯回獲利的五分之一。

馬政府執政八年期間，上市櫃公司每年匯出中國投資金額從一千一百億餘元增加到一千八百億元，八年新增投資金額逾一．三兆元；同期間，馬政府雖在二○一○年將營所稅從廿五％降至十七％，但八年間上市櫃公司海外未匯回獲利反從一兆元出頭暴增至破四．五兆餘元。

根據最新統計，上市櫃海外未匯回獲利到去年第三季底已達五．二兆元、再度改寫新高；光是停泊在開曼及維京群島兩大免稅地，就近三．一兆元、占比近六成，再來是香港的八千億餘元。

至於藏富海外的最大咖、還是鴻海奪冠。光是鴻海轉投資的開曼FOXCONN（FAR EAST） LIMITED，帳上未匯回獲利就達八七四七億元；不計臻鼎-KY、群創等關係企業，鴻海的九二六五億元加上鴻準的一一三七億元，兩家合計未匯回獲利就破兆元。

資金調度與節稅考量 不急著匯回

不願具名的會計師指出，依鴻海去年第三季合併資產負債表，帳上現金及約當現金達六九四四億餘元，遠大於長期借款三五八億餘元及應付公司債的一八○九億餘元加總，就算加上一年期內的短期借款五六九五億餘元，是一家財務體質健全的公司；在資金調度與節稅考量下，當然不急著將錢匯回台灣。

會計師分析，台商最大投資地是中國，在兩岸尚未簽署租稅協議前提下，PEM（實際管理處所制度）及CFC（受控外國公司制度）仍未上路，且上路後也不會回溯到以前年度的盈餘，對藏富海外的台商直接影響還不大，不急著馬上改變資金架構；不過，觀察有憂患意識的台商，已開始降低將利潤分配至無實質營運的境外控股公司，思考將轉投資收益直接留在投資地當地運用。

藏富海外前10大的上市櫃公司

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