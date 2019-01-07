認同四個必須！ 蔣萬安肯定小英

2019-01-07

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統在元旦談話提出「四個必須」，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安日前在政論節目上對於「四個必須」表達肯定，並對於習近平所提「九二共識、一國兩制」的說法表達無法接受。

無法接受習版九二共識

蔣萬安三日在政論節目上，對於蔡總統所提的「四個必須」表達肯定，尤其是要對岸正視中華民國存在的事實，相比於去年雙十國慶所提的「四個不要」更為強硬。習近平的談話，蔡總統即刻反應是對的，因為在很多立場與態度上，必須很清楚地做回應。

主持人則詢問，習近平定義九二共識、一個中國、一國兩制，「如果你當總統、當國民黨主席，你怎麼回應？」蔣萬安直言：「絕對無法接受」。

蔣萬安說，他可以接受蔡總統那四個堅持、中華民國存在的事實，但無法接受習近平說可以和各政黨團體的代表人物進行民主協商，這等於走回了過去政治協商的老路，這基本上否定了中華民國政府治理的客觀事實，台灣民眾是無法接受的。

蔣萬安強調，他相信絕大多數的台灣民眾聽了習近平的談話，尤其是對於九二共識的定義，當然是沒有辦法接受，因為等於否認了台灣政府治理的客觀事實，等於把主體性否認。

蔣萬安認為，習近平談話是個攻勢，不再顧慮台灣內部有任何反彈和負面作用，他要逼迫台灣未來決定要參選的候選人，要提出解決兩岸難題的政治方案出來，他敢講一國兩制，過去可能有點顧慮選舉結果，這次就是直球對決，蔡總統馬上出來談話是對的。

蔣萬安說，對於主權是不容退讓的，蔡總統在元旦文告講的「四個必須」都是對的，但「然後呢？」要有具體辦法，否則蔡、習就是各說各話，沒有交集。

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