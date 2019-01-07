「拒絕九二共識」 青年外交官力挺

2019-01-07

劉仕傑：前線拚外交 沒有清楚堅定的國家認同 是可悲且危險的

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統前天向各政黨喊話「不要再提九二共識」。現任外交官劉仕傑昨以公務員身分呼應，號召體系的小螺絲釘一起以行動力挺蔡總統。他說，在其他國家不論政黨傾向，國家認同是不會變的，但台灣公務員對此卻躲躲藏藏。因此他做為常任文官，希望積極表態，「講出心中的國家」。

積極表態「講出心中的國家」

中國領導人習近平二日講話定調「九二共識」，並提出「探索兩制台灣方案」等說法；蔡總統五日與外媒茶敘時說，「九二共識」不再有模糊空間，期待台灣所有政黨不要再講「九二共識」，應該清楚說出「拒絕一國兩制」。

曾代表社民黨參選台北市議員的外交官劉仕傑，在臉書發表文章公開拒絕「九二共識」，直言馬政府時期因承認「九二共識」拿到「短暫虛假的外交紅利」，如今都證明荒唐可笑。劉說，「是時候戳破潘朵拉的盒子了」，並附上手持「四十一期劉仕傑」的紙板號召說，也許其他政府機關公務員，也長期在心中掙扎著自己的國家認同，他歡迎「台灣這個治理體系的小螺絲釘」一同分享、留言，「以行動力挺蔡英文總統」。

該文獲得熱烈回響，劉仕傑在文中直言，在前線拚外交，沒有清楚堅定的國家認同，「是可悲且危險的」。

外交人員國家認同有三不危機

他受訪時說，外交人員的國家認同有「不清楚、不一致、不敢說」三不危機，指的是不清楚自身國家認同；有人認同中國、有人是台灣、有人是中華民國；以及明明認同台灣卻不敢講。

劉仕傑強調，任何一個國家的外交人員都不可能有這種情形；例如美國外交官無論挺不挺川普、共和黨或民主黨，國家認同是不會變的，但台灣公務員對此卻躲躲藏藏，更奇怪的是同批人在不同政黨當政時，外交修辭也完全轉變。劉仕傑認為現在是台灣的關鍵時刻，作為常任文官，他希望積極表態，「講出心中的國家」。

對於蔡總統堅定拒絕「九二共識」與「一國兩制」，劉仕傑肯定地說，身為外交人員，「很驕傲我們有一個這麼棒的總統，讓我們可以抬頭挺胸」。劉仕傑說，許多年輕一代的外交同事試圖找出空隙呼吸，例如最近許多駐外單位的臉書小編，就透過創意和幽默的表達方法，幽默逗趣地向外界宣告，「自己心中的國家是台灣，不是中國」。

劉仕傑曾擔任外交部歐洲司中東歐科科長，擁有十年外交經歷，曾派駐我駐帛琉大使館及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，現在外交部內擔任秘書職。

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