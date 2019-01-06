習近平不放棄武統 美議員挺台批中

2019-01-06

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中國領導人習近平對台拋出「習五條」，並提出「探索兩制台灣方案」，提高促統壓力。美國多位聯邦參、眾議員透過推文聲援台灣，呼籲中國停止對台威脅 ，強調美國國會對台支持堅定不移。

紛紛推文 強調支持台灣堅定不移

美國參議員甘迺迪（John Kennedy）轉貼相關報導並透過推特表示，中國以武力威脅台灣是應受譴責且適得其反的惡劣外交手法。中國對台灣的挑釁作為危害區域穩定，也顯露中國對民主國家的不尊重。

眾議員迪林肯（Lincoln Diaz-Balart）一連兩則推文，對中國以武力威脅美國民主盟邦中華民國台灣表達不齒，也批評共產獨裁政權以脅迫、恐嚇與暴力維持政權，並認為中國人民受其政權壓迫太久，中國必須停止威脅享有自由的台灣人民。

多次公開為台發聲的眾議員游賀（Ted Yoho）也在推文上強調，習近平對台灣的威脅言論彰顯中共加強對台灣民主的邊緣化。台灣合法性不證自明，美國國會仍將堅定不移地支持台灣。

其餘在網路上發文聲援台灣的跨黨派眾議員還有貝肯（Don Bacon）、金恩（Steve King）、葛夫曼（Glenn Grothman）、畢格斯（Andy Biggs）、龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）與戈薩（Paul Gosar）等人，皆在推文中強調，在中國死守共產主義並打壓宗教、言論、新聞自由之際，美國必須堅守對台灣的承諾，確保台灣不致遭受孤立，呼籲全球熱愛自由的人應譴責中國對台的武力恫嚇與威脅。

外交部昨表示，美國聯邦參、眾議員紛紛公開聲援我國，反對中方不斷威脅台灣，危害區域穩定，呼籲中國與我恢復和平及建設性談話，表達美國國會對台灣自由民主一貫且堅定不移的支持。外交部感謝美國國會展現對台灣的跨黨派堅定支持。

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