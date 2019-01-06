吳敦義：九二共識不是蔡英文講沒有就沒有

2019-01-06

〔記者廖雪茹、王駿杰、施曉光、蘇芳禾、何玉華／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨天在新竹再次針對九二共識表示，一中各表的九二共識，是海峽兩岸能夠和平穩定發展很重要的基礎，習近平講的非當年的內容，總統蔡英文則是完全否認九二共識，這都是不對的。

吳敦義昨天出席國民黨新竹縣、市黨部感恩茶會，主動談及九二共識就是一中各表，台灣海基會、大陸海協會經過兩輪會談，濃縮成三十五字結論「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」。吳並說，蔡英文已經享足了九二共識的好處，現在突然說沒有九二共識，這是歷史事實，不是她講沒有就沒有。

朱現身央視談九二共識

另外，中國為紀念發表「告台灣同胞書」四十週年，官媒央視近日播出紀錄片「台海紀事」，出現前國民黨主席朱立倫受訪談九二共識。朱在影片中表示，九二共識是一個重要里程碑，從九二共識開始，兩岸才可以進行交流，相互走向和平。

對於央視報導內容，朱立倫的幕僚昨回應說，當時受訪的談話很單純，就是「還原事實」，國民黨執政時期，是在「九二共識、一中各表」的基礎上開啟兩岸和平交流，帶動國內許多產業正向發展，當時民意也樂觀看待。

時力籲國民黨別再說謊

針對蔡英文總統呼籲各政黨不要再講九二共識，時代力量發言人李兆立指出，從近日幾位國民黨主席們的發言，證實國民黨過去的謊言，呼籲國民黨別再謊稱九二共識，堅定拒絕一國兩制，一致對外，台灣才有活路。

台聯黨主席劉一德強調，台聯非常肯定也支持蔡總統呼籲所有政黨清楚說出拒絕一國兩制、不要再講九二共識的做法，台灣必須團結對外。

親民黨立院黨團幹事長陳怡潔則表示，期盼蔡總統提出對策，讓兩岸可以有對等坐下來協商的對話機制，否則一時的民氣支持很快會消散，回歸到現實困局。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/